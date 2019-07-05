0553 313 94 23

“Lavanta yağı en iyi sakinleştiricilerdendir”

Kayseri Eczacı Odası tarafından düzenlenen Klinik Aromaterapi-1 seminerine konuşmacı olarak katılan Ecz.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:35
“Lavanta yağı en iyi sakinleştiricilerdendir”

Kayseri Eczacı Odası tarafından düzenlenen Klinik Aromaterapi-1 seminerine konuşmacı olarak katılan Ecz. Özlem Pamuk Yıldız; “Lavanta yağı en iyi sakinleştiricilerdendir” dedi.


Kayseri Eczacı Odası tarafından düzenlenen Klinik Aromaterapi-1 seminerine konuşmacı olarak Ecz. Özlem Pamuk Yıldız katıldı. Oda Konferans Salonu’ndaki seminerde konuşan Yıldız; temel mekanizma, kanıta dayalı klinik uygulamakar ve formülasyon hazırlama sanatı hakkında bilgiler verdi. Bitkisel ürünler hakkında da bilgiler veren Yıldız, lavanta yağının en iyi sakinleştiriciden biri olduğunu belirtti. Yıldız; “Lavanta suyu çok iyi ağrı kesicidir içerisindeki asetattan dolayı. Güneş yanığından sonra bir numaralı diyebileceğimiz, kesinlikle kişiyi rahatlatacak su lavanta suyudur. Papatya suyuyla karıştırabilirsiniz ama içindeki asetat kesinlikle sakinleştiricidir ki lavanta yağı da ruhsal olarak en iyi sakinleştiricilerdendir papatyalardan sonra. Böcek ısırığı, kaşıntı, arı sokmasından sonra lavanta yağı damlatın” ifadelerini kullandı.


Seminere kentte bulunan eczacılar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:35
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar’a uğurladı
    1. Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar’a..
    2. Derby County, takımı Phillip Cocu’ya..
    3. Taşköprü sarımsağında hasat başladı
    4. Kur’an okumada yarıştılar
    5. Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
    6. Denetimler sayesinde trafik kazaları..
    7. Neriman Gürel Sağlık Ocağı’nda..
    8. Mobilya kâğıt ve orman ürünlerinin..
    9. Bakan Varank: Milletimizin refahını..
    10. Simav’da lavanta yetiştiriciliği..
    11. Adilcevaz tiyatro ekibi Antalya’da..
    12. Burun ucu estetiğine talep artıyor
    13. Sri Lankalı yetkililere Müslümanları..
    14. Bilecik Belediye Meclisi tatile girdi
    15. "UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme maçını..
    16. Washington'da ABD bayrağını yaktılar
    17. Kayıp piton sahihine kavuştu
    18. Sokakta bulduğu yavru baykuşu..
    19. 42. Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası..
    20. KMÜ’de 15 Temmuz konulu konferans
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"