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Yerel Lavanta tarlasında korkunç olay!
Yerel

Lavanta tarlasında korkunç olay!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Mustafa Avşar (55), banka kredisi için kefil olma konusu yüzünden tartıştığı yeğeni Hasan Avşar'ı (19) lavanta tarlasında göğsünden av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 09:38:00 -
Lavanta tarlasında korkunç olay!

Olay, saat 17.00 sıralarında Akçapınar Mahallesi çıkışında Mustafa Avşar’a ait tarlada yaşandı. İddiaya göre, bankadan kredi almak isteyen Mustafa Avşar, kardeşi İsmail Avşar’dan kefil olmasını istedi. Ancak Hasan Avşar, babasının kefil olmasına engel oldu. Bu nedenle amca-yeğen arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştü ve Mustafa Avşar, yeğeni Hasan Avşar’ı yanında taşıdığı av tüfeğiyle göğsünden vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Avşar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Avşar’ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

'Kaçtıktan sonra teslim oldu'

Olay yerinden kaçan Mustafa Avşar ise Akköy Jandarma Karakolu’na teslim oldu. Avşar’ın ilk ifadesinde, yeğeninin babasına kefil olması konusunda engel olduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıktığını, kendisini tehdit ettiğini ve çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

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