Lavanta nasıl yetiştirilir? Lavanta yetiştiriciliği ve lavanta’nın en bilinen 9 faydası

Lavanta hem kokusu, hem yağı, hem görselliği ile sevilen çiçekler arasında yer almaktadır. Evde saksıda veya bahçenizde lavanta yetiştirebilirsiniz. Lavanta yetiştirirken nasıl yetiştirmek gerektiğini bilip ona göre hareket etmek gerekir. Bir metreye kadar uzayabilen lavanta çiçeğinden ve saplarından yağ elde edilir. Uçucu bir yağ çeşidi olan bu yağ genellikle kokularda kullanılmaktadır. Kolonya, parfüm, kozmetik ürünler, ilaç sanayisinde sıkça kullanılan lavanta çiçeğinin sağlık açısından da faydaları bulunmaktadır.

Lavanta Nasıl Yetiştirilir?

Lavanta çiçeği toprak konusunda çok seçici değildir. Genellikle kuru ve kireç bakımından zengin topraklarda daha verimli yetişebilmektedir. Her mevsim yetişebilen lavanta çiçeği hem sıcak hem de soğuğa karşı dayanıklıdır.

*İlk olarak bilmelisiniz ki tohumdan lavanta yetiştirilmez. Bir yerden lavanta fide bulup onu ekerek yetiştirmeniz gerekir.

*Ekeceğiniz alanı sürdükten sonra lavanta fidelerini ekin. İlk ekimden sonra yeteri kadar sulayın.

*Gelişme aşamasına kadar her gün ihtiyacı kadar sulama yapabilirsiniz. Gelişme aşamasında ise çok fazla su istemeyen bir çiçektir. Birkaç gün arayla sulamanız yeterli olacaktır.

*Lavanta dayanıklı bir çiçek olduğu için çok fazla güneş alan bir yerde veya soğuk bir yerde yetiştirmeniz onu pek etkilemeyecektir.

-Lavanta, ballıbabagiller familyasından Lavandula cinsini oluşturan Akdeniz kökenli bitki türlerinin ortak adıdır. Lavanta’nın kullanım alanları ve faydaları o kadar çeşitlidir ki, bir çok herbalist tarafından “bitki dünyasının yıldızı” olarak atfedilmiştir. Hem sağlık hem de güzellik için yüzyıllardır kullanılan lavantanın sırları açığa çıktı…

Lavanta’nın Faydaları

1.Cildinizi Yeniler

Lavantanın zararlı bakterileri ve mantarları öldürücü özelliği nedeniyle, bu bitki asırlardır cilt problemlerine karşı bir silah olarak kullanılmıştır.

Dengeleyici ve antiseptik özelliği nedeniyle akneye karşı, doku harabiyetini önlemek amacıyla, sedef hastalığını yatıştırmak için ve skar dokusunun oluşumunu hızlandırmak için kullanılabilecek harika bir bitkidir. Ayrıca yara, yanık, güneş yanığı ve cilt tahrişlerinin iyileşmesini hızlandıran çok amaçlı bir bitkidir. Tüm bu amaçlar için lavanta suyu ya da kaliteli öz yağını kullanabilirsiniz. Üstelik lavanta ekstresi içeren bir çok doğal krem, tonik ve losyon gibi cilt bakım ürünleri de mevcuttur.

2. Saçları Güçlendirir

Lavanta yağı ile saç derisine yapılan masaj saç foliküllerini güçlendirir, saç uçlarına sürülen yağ ise saçlarınıza parlaklık kazandırır. Saçı kökten uca besleyen lavanta yağı bir çok saç bakım ürününün içeriğinde de bulunmaktadır. Özellikle yağlı saçların yağ dengesini normale döndürmek için faydalıdır. Bunun haricinde tıp terminolojisinde “alopesi areata” olarak adlandırılan kısmi kelliğe karşı da kullanılan bir bitkidir. Bu hastalığa karşı geliştirilen lavanta içerikli saç bakım ürünlerinin, klinik araştırmalarda etkin sonuçlar ortaya koyarak, umut vaat ettiği görülmüştür.

3. Selüliti Görünümüne Karşı Etkilidir

Dolaşımı hızlandırır, cilt tonunu dengeler, su tutulumunu azaltmada etkilidir ve cilt çatlaklarının oluşumunu engeller. Tüm bu özellikleri nedeniyle masaj yaparak kullanıldığında ve özellikle selülite karşı etkili diğer bitkisel yağlarla kombine edildiğinde, sandığınızdan çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.4. Ayniyete ve Uykusuzluğa Karşı Birebir

Yapılan bilimsel araştırma sonuçları lavanta ile yapılan aromaterapinin, eczanelerde satılan ve hafif şiddetteki anksiyete ve uykusuzluk durumları için kullanılan bazı farmasötik ürünler kadar etkili olabileceğini göstermiştir. Gevşemeyi sağlayarak uyku kalitesini arttırmak için kullanılan bu bitki, bazı herbalistler tarafından duygu durum bozuklukları ve depresyonun tedavisi amacıyla da kullanılmaktadır.

5. Baş Ağrısı ve Ağrıyı Hafifletir

Lavanta yağı yüzyıllardır aromaterapistler tarafından çeşitli ağrıların azaltılmasını sağlamak için kullanılır. Lavanta yağının koklanması veya yağı ile yapılan hafif bir masaj sayesinde sadece vücuttaki gerilim giderilmekle kalmaz, aynı zamanda baş ağrıları, kas ve eklem ağrıları, romatizmal ağrılar ve burkulmalardan kaynaklanan ağrılar da hafifletilebilir.

6. Solunum Yolları Hastalıklarının Giderilmesine Yardım Eder

Öksürük nedeniyle bir geceyi daha uykusuz geçirmeyin! Lavanta kas spazmlarını giderir, enfeksiyonla savaşır, ağrıyı yatıştırır ve en önemlisi daha rahat uyumanızı sağlar. Özellikle öksürük, boğaz enfeksiyonları, astım, sinüs tıkanıklıkları, bronşit ve larenjit gibi bir çok solunum yolları hastalığına karşı kullanılır.

7. Sindirime Yardım Eder

Midemizin ve karın bölgemizin çevresinde de, beynimizde olduğu kadar sinir ucu mevcuttur. Bu nedenle lavantanın zihnimizi yatıştırırken sindirim sistemimizi de yatıştırmaya yardımcı olması şaşılacak bir durum değildir. İyi bir antispazmodik ve sedatif olduğu için özellikle sinirsel gerginlik kökenli karın ağrıları ve kramplarını yatıştırmasının yanı sıra mide asidi ve safra üretimini tetikleyerek de sindirime yardımcı olur.

8. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Düzenli kullanımı sonucu stres hormonu olarak bilinen “kortizol” seviyelerini düşürdüğü ve bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruduğu görülmüştür. Kortizol, vücudun “savaş ya da kaç” yanıtını üretmesini sağlamasının yanında uzun süreler salgılanması vücudun bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudu grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara açık bir hale getirmektedir.

9. Yatıştırır ve Sakinleştirir

Yapılan bilimsel araştırmalar lavanta kokusunun rahatlama sağlayarak dinginleştirici etkisi olduğunu kanıtlamıştır. Dinginleştirici özelliğinin yanında hafif sedatif (yatıştırıcı ve uyku verici) özelliği olduğu da görülmüştür. Bu nedenle stresli kişiler için kullanılması oldukça etkili olan lavanta yağı, bebek bakım ürünlerinde de sıklıkla kullanılır. Özellikle uykudan önce bebeklere yapılan masaj, hem uyumasını kolaylaştıracak hem de gaz sancılarının giderilmesine yardımcı olacaktır.

Lavantanın Yan Etkileri

Genel olarak herhangi bir yan etkisi olmayan güvenilir bir bitkisel kaynaktır. Fakat yine de lavantanın birtakım yan etkileri bulunmaktadır. Özellikle, belli yaş grubundaki çocuklarda ve hamilelerde bazı olumsuz etkiler gösterebilmektedir.

Lavanta ürünleri, henüz ergenliğe ulaşmamış erkek çocuklarında bazı hormonal sorunlara neden olabilmektedir. Ayrıca, ergenliğe ulaşmamış erkek çocuklarında, anormal meme büyümesi olarak bilinen ve jinekomasti adı verilen bir duruma sebep olabilir.

Ergenliğe ulaşmamış kız çocuklarında ise, bilinen bir yan etkisi henüz saptanmamıştır.

Hamile ve emziren kadınlarda kesin olarak bilinen bir yan etkisi olmayan lavanta, her ihtimale karşın, kullanılırken dikkatli olunmalı ve doktora danışılmadan hareket edilmemelidir.

Sinir sistemi faaliyetlerini yavaşlattığı için, anestezi gerektiren bir durum olduğunda ya da ilaç alımı söz konusu olduğunda, sinir sisteminin çok fazla miktarda yavaşlamasına sebep olacaktır. Bundan dolayı, ameliyat tarihinden en az 2 hafta önce, kullanımın durdurulması önemli olacaktır.

Lavanta’nın Besin Değerleri

100 gram lavanta için besin değerleri şu şekildedir;

Kalori: 49

Toplam yağ: 1 g

Doymuş yağ: 0 g

Mono doymamış yağ: 0 g

Poli doymamış yağ: 0 g

Kolestrol: 0 g

Karbonhidrat: 11 g

Şeker: 0 g

Lif: 0 g

Protein: 1 g

Vitamin A: %6

Vitamin C: %20

Kalsiyum: %22