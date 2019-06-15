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Lavanta hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? Lavantanın bilinmeyen faydaları

Lavanta aromatik özelliğiyle bilinen bir bitkidir. Ancak lavantanın birçok hastalığın tedavisinde de önemli rolü olduğu ortaya çıktı. Lavantanın yaralarda, baş ağrısında ve depresyon gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilecek aromatik bir bitki olduğu bildirildi. Lavanta hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?İşte ayrıntılar...

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:17
Lavanta hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? Lavantanın bilinmeyen faydaları

Lavanta aromatik özelliğiyle bilinen bir bitkidir. Ancak lavantanın birçok hastalığın tedavisinde de önemli rolü olduğu ortaya çıktı. Lavantanın yaralarda, baş ağrısında ve depresyon gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilecek aromatik bir bitki olduğu bildirildi. Lavanta hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? İşte ayrıntılar...

Lavanta hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

Doğal ve bitkisel ürünlerin sağlıklı yaşama önemli katkılar sunduğunu belirten Prof. Dr. Kartal, "Hastalıkların artmasının sebepleri arasında hem doğal beslenmemek hem de endüstrileşmiş gıdaları yoğun kullanmak var. Sentetik ürünlerin sunduklarını doğada bulmak mümkün. Bizim genetiğimize uygun olan şey doğal ürünlerdir" dedi.

Kartal, aromatik bir bitki olan lavantanın birçok faydası olduğunu ve aromaterapi uygulamalarının lavantayla başladığını ifade etti.

Lavanta aromaterapinin baştacıdır

Lavantanın rengi, kokusu ve yağıyla önemli bir bitki olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti: "Pembe renk gençliği temsil ederken mor renk, olgunluk, dinginlik ve huzuru temsil ediyor. Aromaterapinin başlangıcı lavantayla olmuştur. 1910 yılında Fransız bir kimyacının laboratuvarında patlama olmuş ve eli ciddi şekilde yaralanmıştır. Elini lavanta yağının içine sokarak tedavi eden bu kimyager hızlı bir iyileşme görünce lavanta yağı başta olmak üzere diğer uçucu yağlar üzerine çalışmalar yapmaya başlamıştır. Aromaterapinin başlangıcı lavantaya dayanıyor."

Lavanta yağı ağrı dindirmede yardımcı

Lavanta yağının faydalarının saymakla bitmeyeceğini aktaran Kartal, şunları söyledi: "Lavanta yağı çok iyi bir yara iyi edici, çok iyi bir yanık tedavi edici...

- Başınız ağrıdığında şakaklarınıza birkaç damla yağ ile masaj yaparsanız baş ağrınıza iyi gelir.

- Sırt ağrısı için lavanta yağını, Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp bir krem gibi sürebilirsiniz.

- Lavanta yağının bir diğer önemli özelliği uykusuzluğa iyi gelmesi. Bugün Avrupa'da lavanta yağı içeren kapsüller satılıyor. Türkiye'de organik lavanta yağı içeren kapsüller satılıyor. Uykusuzluk çekenler, lavanta yağı aldığında uyku kalitesi artıyor.

- Yine orta derece depresyonda lavanta kullanılan bir ürün. Kapsül kullanmak istemeyenler 3 damla lavanta yağını bir içeceğinize ekleyebilirsiniz. Lavanta çiçeklerinden çay da demlenebilir.

- Lavantanın sakinleştirici etkisi var. Sinirli olduğunuz zaman giysinizin yakasına birkaç damla lavanta yağı damlatıp bir rahatlık sağlayabilirsiniz. Lavantanın aynı zamanda böcek ve sinek kovucu etkisi var."

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler açısından zengin bir ülke olduğunu da dile getiren Kartal, bu zenginliğin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:17
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