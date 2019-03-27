Lavanta çayının faydaları nelerdir? Lavanta çayının sağlığa 5 etkisi

Yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkisiyle bilinen lavanta çayının sağlığa olumlu etkileri vardır. Lavanta çayının faydaları nelerdir? Lavanta çayı tüketirken nelere dikkat etmek gerekir? İşte lavanta çayının faydalarından bazıları...

ANTİDEPRESAN ÖZELLİKTEDİR

Depresyon bir ruh sağlığı sorunudur ve depresyon için üretilen ilaçların pek çoğunun çok ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Lavanta çayı ise depresyonu da hafifletir. 2003 yılı Şubat ayında yapılan bir çalışmada, katılımcıların bir bölümünün dört hafta boyunca sadece antidepresan ilaç, diğer bölümünün ise lavanta çayı içmeleri istenmiştir. 4 haftanın sonunda lavanta çayı içenlerin, ilaç kullananlara oranla daha az depresyon belirtisi yaşadığı belirlenmiştir. Düzenli olarak lavanta çayı tüketmek üzüntü, hayal kırıklığı, enerji ve uyku eksikliği gibi belirtileri olan depresyona iyi geliyor. Ancak depresyonun tedavisinde lavanta çayının rolünün daha iyi anlaşılabilmesi adına daha çok araştırma yapılması gerekiyor.

HAZIMSIZLIĞI GİDERİR

Lavanta çayı, bağırsakların daha iyi çalışmasını sağladığından rahatsız edici, sancılı ve can sıkıcı bağırsak gazını giderir. Uzmanlara göre lavanta hem sindirim toniği özelliği ile hem de acı tadıyla; gaz giderici bir bitki olarak kullanılmaktadır. Sindirim esnasında bağırsak kaslarında oluşan spazmlar hazımsızlık ve gaz sorununa sebep olmakta, lavanta çayı da bu spazmları önleyebilmektedir.

MİGRENİN ETKİLERİNİ AZALTIR

Lavantanın içinde bulunan uçucu yağlar, migreni, migren kaynaklı baş ağrısını hafifletici etki gösterir. Lavanta çayı demlendiğinde de, bu yağlar serbest kalıyor, etkisinden faydalanmak mümkün oluyor. Bilimsel çalışmalarda lavanta esansiyel yağını teneffüs etmenin, akut migren şikayetlerinin azalmasına yardımcı olduğu bulunmuştur. 2012 yılında yapılan bir araştırmada migren sorunu yaşayan 47 hasta ile çalışılmıştır. Çalışmada sırasında hastaların bir bölümünün 15 dakika boyunca lavanta yağı kokusunu içlerine çekmeleri istenmiş, diğer gruba ise plasebo etkisi oluşturacak başka bir uyaran verilmiştir. Çalışma sonucunda lavanta koklayanların migren şikâyetlerinde azalma olduğu görülmüştür. Bu bakımdan migrenden muzdarip olan kişilere günde bir fincan ılık lavanta çayı içmeleri önerilir.

EKLEM VE KASLARI RHATLATIR

Fazla koşturmalı bir günün, spor yapılan bir günün ardından kaslarda kontrolsüz bir kasılma ve ağrı ortaya çıkar. Bu ağrı ve kasılmaların hafifletilebilmesi için de akşamları bir fincan lavanta çayı içmek iyi gelebilir. 2000 yılında yapılan bir çalışmada lavantanın antispazmodik (spazm önleyici) ve antikonvülsan (kas kasılmalarını önleyici) etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Hatta fareler üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada ise; kas kasılmaları ve spazmların sorumlusu olan sinir sistemindeki kalsiyum kanallarını lavantanın çok iyi bir şekilde bloke edebildiği ortaya çıkarılmıştır.

KEPEĞİ GİDERİR

Lavanta çayı saç sağlığı için çok faydalıdır. Lavanta çayı içerek ya da demlenen çayı saç diplerine, saç tellerine sürerek lavantanın olumlu etkilerinden faydalanmak mümkün. Uzmanlar, lavantanın kafa derisini iyileştirmede, beslemede, canlandırmada çok etkili olduğu görüşündedir. Düzenli olarak lavanta çayı içmek ve haftada 1 -2 kez lavanta çayı ile saç diplerine masaj yaparak; saç dökülmelerini, kellikle sonuçlanan ani saç dökülmesi gibi deri hastalıkları önlenebilir.