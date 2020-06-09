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Yerel

Lavanta bahçelerinde bakım çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesindeki bin 450 rakımlı Gölcük yaylasında, 13 dekarlık alana dikimi yapılan lavanta bitkilerine bakım çalışmaları yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:10:54 -
Lavanta bahçelerinde bakım çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesindeki bin 450 rakımlı Gölcük yaylasında, 13 dekarlık alana dikimi yapılan lavanta bitkilerine bakım çalışmaları yapılıyor.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, normalleşme sürecinde hizmete açılan Gölcük yaylasındaki lavanta bahçesinde bakım çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Başkan Biçer “ Özellikle kozmetikte yaygın olarak kullanılan ve ekonomik katkıları oldukça fazla olan lavanta çiçeğinin, Gölcük’te hazırladığımız 13 dekarlık alanda üretimine başladık. Gölcük yaylasındaki mesire alanımızı ve muhteşem doğasını lavanta kokularıyla buluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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