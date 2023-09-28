  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Lavaboya sıkışan yaramaz kedi böyle kurtarıldı
Yerel

Lavaboya sıkışan yaramaz kedi böyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 11:40:00 -

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa bırakılan seramik lavaboya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sırrıpaşa Yel Sokağa bırakılan seramik lavaboya yavru kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, çekiç ve murç yardımı ile seramik lavaboyu kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yavru kedi doğal ortamına salındı.

Koronavirüsün, kedilerde mutasyona uğramış şekli dünyada yaygınlaşıyor: Bu hastalığın tedavisi yok!
Koronavirüsün, kedilerde mutasyona uğramış şekli dünyada yaygınlaşıyor: Bu hastalığın tedavisi yok!

Gündem

Koronavirüsün, kedilerde mutasyona uğramış şekli dünyada yaygınlaşıyor: Bu hastalığın tedavisi yok!

Özgür Demirtaş, kedi olalı bir fare tuttu! O ismin başını fena yakacak
Özgür Demirtaş, kedi olalı bir fare tuttu! O ismin başını fena yakacak

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özgür Demirtaş, kedi olalı bir fare tuttu! O ismin başını fena yakacak

Kedinin çekirdek keyfi herkesi güldürdü
Kedinin çekirdek keyfi herkesi güldürdü

Yaşam

Kedinin çekirdek keyfi herkesi güldürdü

11 yıldır kayıp olan kedi, sahibini buldu
11 yıldır kayıp olan kedi, sahibini buldu

Dünya

11 yıldır kayıp olan kedi, sahibini buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23