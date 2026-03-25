Lavaboya döken yandı! Türkiye genelinde yeni yasak resmen başladı

Türkiye’de çevreyi korumaya yönelik önemli bir adım daha atıldı. Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte, evlerde kullanılan bitkisel atık yağların lavaboya, kanalizasyona ya da doğaya dökülmesi yasaklandı. Yeni sistemle birlikte hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de bu atıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından revize edilen yönetmelik kapsamında, vatandaşlar artık kullanılmış kızartma yağlarını ve yemeklik yağ artıklarını doğrudan lavaboya dökemeyecek. Bu yağlar, belediyelerin oluşturacağı toplama noktalarına veya marketlerde kurulacak teslim alanlarına bırakılacak. Ayrıca ambalajların üzerinde “Kullanılmış yağları lavaboya dökmeyiniz” uyarısı zorunlu hale getirilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte belediyeler atık yağ toplama sistemlerini kurmakla yükümlü olacak. Marketler ve satış noktaları ise vatandaşlardan sızdırmaz kaplarda teslim alınan yağları lisanslı tesislere ulaştıracak. Mobil atık toplama merkezleri ve atık getirme noktaları da sistemin önemli bir parçası olacak.

Toplanan atık yağlar ise çöpe gitmeyecek. Geri dönüşüm tesislerinde işlenerek başta biyodizel olmak üzere alternatif yakıtlara dönüştürülecek. Türkiye’de halihazırda bu yağlardan elde edilen biyodizel, motorine belirli oranlarda karıştırılarak kullanılıyor.

Uzmanlar, bu düzenlemenin önemine dikkat çekerek çarpıcı bir veriyi paylaşıyor: Lavaboya dökülen sadece 1 litre atık yağ, tam 1 milyon litre içme suyunu kirletebiliyor. Bu miktar, yaklaşık 15 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk geliyor. Evsel su kirliliğinin yüzde 25’inin atık yağlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, yeni uygulamanın çevre açısından kritik bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, vatandaşları hem çevreyi korumak hem de su kaynaklarını israf etmemek adına yeni kurallara uymaya davet ediyor. Bu adımla birlikte Türkiye’nin sıfır atık hedefinde önemli bir eşiği daha aşması bekleniyor.