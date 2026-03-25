  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan ABD’ye uçak gemisi tehdidi Lincoln hedefte Pezeşkiyan’dan flaş açıklama: Erdoğan'ın tutumu takdire şayan 24 ilde DEAŞ operasyonu! 88 şüpheli yakayı ele verdi Türkiye'den son dakika Eurofighter açıklaması! Anlaşmaya varıldı İletişim Başkanlığı düzenliyor! Orta Doğu'daki savaş STRATCOM'da masaya yatırılacak İran’da ele geçirilen Mossad ajanından itiraflar! İran’dan İsrail ve ABD üslerine füze yağmuru: Siyonist rejim karanlığa gömüldü Yalova'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 20 yaralı “Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz" kitabının takdim yazısı Erdoğan’dan: Karanlık zihniyeti tarihin çöplüğüne gömdük ‘Futbolda bahis’ soruşturmasında tutuklanmıştı! Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında karar verildi
Yaşam
Lavaboya döken yandı! Türkiye genelinde yeni yasak resmen başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lavaboya döken yandı! Türkiye genelinde yeni yasak resmen başladı

Sıfır Atık Projesi kapsamında yürürlüğe giren yeni düzenleme ile evlerde atık yağların lavaboya dökülmesi yasaklandı. Belediyeler ve marketler devreye girerken, milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni sistem resmen başladı.

Türkiye’de çevreyi korumaya yönelik önemli bir adım daha atıldı. Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte, evlerde kullanılan bitkisel atık yağların lavaboya, kanalizasyona ya da doğaya dökülmesi yasaklandı. Yeni sistemle birlikte hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de bu atıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından revize edilen yönetmelik kapsamında, vatandaşlar artık kullanılmış kızartma yağlarını ve yemeklik yağ artıklarını doğrudan lavaboya dökemeyecek. Bu yağlar, belediyelerin oluşturacağı toplama noktalarına veya marketlerde kurulacak teslim alanlarına bırakılacak. Ayrıca ambalajların üzerinde “Kullanılmış yağları lavaboya dökmeyiniz” uyarısı zorunlu hale getirilecek.

 

Yeni düzenlemeyle birlikte belediyeler atık yağ toplama sistemlerini kurmakla yükümlü olacak. Marketler ve satış noktaları ise vatandaşlardan sızdırmaz kaplarda teslim alınan yağları lisanslı tesislere ulaştıracak. Mobil atık toplama merkezleri ve atık getirme noktaları da sistemin önemli bir parçası olacak.

Toplanan atık yağlar ise çöpe gitmeyecek. Geri dönüşüm tesislerinde işlenerek başta biyodizel olmak üzere alternatif yakıtlara dönüştürülecek. Türkiye’de halihazırda bu yağlardan elde edilen biyodizel, motorine belirli oranlarda karıştırılarak kullanılıyor.

Uzmanlar, bu düzenlemenin önemine dikkat çekerek çarpıcı bir veriyi paylaşıyor: Lavaboya dökülen sadece 1 litre atık yağ, tam 1 milyon litre içme suyunu kirletebiliyor. Bu miktar, yaklaşık 15 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk geliyor. Evsel su kirliliğinin yüzde 25’inin atık yağlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, yeni uygulamanın çevre açısından kritik bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, vatandaşları hem çevreyi korumak hem de su kaynaklarını israf etmemek adına yeni kurallara uymaya davet ediyor. Bu adımla birlikte Türkiye’nin sıfır atık hedefinde önemli bir eşiği daha aşması bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23