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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-17 08:22:02 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 936, Meksika'da 670, Arjantin'de 162, Kolombiya'da 204, Peru'da 41 ve Guatemala'da 34 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 936 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 183 bin 735'e, 70 bin 574 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 40 bin 608'e yükseldi.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 132 bin 683 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 670 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 297 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede can kaybı sayısı 115 bin 769'a, toplam vaka sayısı 1 milyon 593 bin 851'e ve iyileşenlerin sayısı da 945 bin 673'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 162 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 41 bin 365'e, 6 bin 843 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 517 bin 46'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 347 bin 914 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti ve ölüm sayısı 39 bin 560'a çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 953 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 456 bin 599'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 336 bin 166'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 41 kişi yaşamını yitirdi ve 884 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 989 bin 457'ye, can kaybı 36 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 924 bin 120'ye yükseldi.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 artarak 4 bin 510'a, vaka sayısı da 746 artışla 130 bin 828'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 119 bin 288 kişi iyileşti.



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