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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-09 08:28:54 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 729, Arjantin'de 485, Meksika'da 370, Kolombiya'da 151 ve Peru'da 89 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 729 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 148 bin 957'ye, 27 bin 750 yeni vaka tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 28 bin 444'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 22 bin 404 vaka ve 36 bin 884 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 414 bin 564 olarak kayda geçti.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 485 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 710'a, 15 bin 454 kişide de virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 856 bin 369'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 684 bin 844 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, vaka sayısında "dünyada en fazla vaka görülen 7'inci ülke" konumuna geldi.

Ülkede 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, 11 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 370 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 310 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 83 bin 96'ya, toplam vaka sayısı 804 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı da 583 bin 603'e yükseldi.

Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı bilgilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 151 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 27 bin 331'e çıktı.

Bir günde 8 bin 496 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 886 bin 179 olarak kayda geçti. Virüsten iyileşenlerin sayısı 777 bin 658 olarak açıklandı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti ve 1104 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 838 bin 614'e, can kaybı sayısı 33 bin 98'e, iyileşenlerin sayısı ise 728 bin 216'ya çıktı.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 8. ülke konumunda bulunuyor.

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