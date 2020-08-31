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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 22:12:09 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104 artarak 8 bin 457'ye, vaka sayısı da 7 bin 187 artarak 408 bin 426'ya yükseldi.

Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artışla 11 bin 289'a, vaka sayısı 1752 artışla 411 bin 726'ya çıktı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 383 bin 879 olarak kayda geçti.

Bolivya'da ise Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 28 kişi öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 966'ya, vaka sayısı da 614 artışla 115 bin 968'e ulaştı.

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