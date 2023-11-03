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Yerel Latin Amerika ülkeleri, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınadı
Yerel

Latin Amerika ülkeleri, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 06:53:00 -
Latin Amerika ülkeleri, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınadı

Latin Amerika ülkeleri, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği bombalı saldırıları kınadı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, açıklamasında, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurmasını kınayarak Gazze'nin acil olarak insani yardımlara ihtiyacı olduğunu ve Refah Sınır Kapısı'ndan yardım geçişlerinin daha esnek hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Hamas'ın elinde 20 Arjantin vatandaşının bulunduğunu hatırlatan Fernandez, rehinelerin koşulsuz olarak derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek, "Tarih kayıtsız kalanları affetmeyecek. Biz de onların arasında olmayacağız. Mülksüzleştirme felsefesi bir felakete yol açıyor. İsrail'in füzelerinin isabet ettiği yer bir toprak parçası değil, Filistin halkıdır, onların çocukları ve yaşlılarıdır." ifadelerini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, sosyal medya hesabından, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını "güçlü" şekilde kınadı.

Ekvador hükümetinden yapılan açıklamada ise İsrail'in kampa yönelik saldırısının endişeyle takip edildiği bildirildi.
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Honduras Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) acil ateşkes çağrısında bulunarak, "İnsan haklarına her koşulda saygı duyulmalıdır. Gazze Şeridi'nde felaket niteliğinde insani dram yaşanıyor ve bundan büyük oranda çocuklardan oluşan sivil nüfus etkileniyor." denildi.

Uruguay Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, sivillerin can güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, basın toplantısında, Meksika'nın iki devletli çözüm iradesini desteklediğini belirterek, "Taraf olmak istemiyoruz çünkü barışçıl çözüm arayışından yanayız. Çatışmanın derhal durdurulmasını ve şiddettin tırmanmasının önlenmesini istiyoruz." dedi.

Meksika basınındaki haberlerde, Hamas'ın elindeki rehinelerden ikisinin Meksika vatandaşı olduğu kaydedildi.

Peru hükümetinden yapılan açıklamada, Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiği ifade edilerek, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısı kınandı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na bombalı saldırısının "en güçlü" şekilde kınandığı duyuruldu.

 

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