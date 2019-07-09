Latin Amerika esintisi taşıyan bir tarif: Süt reçelli kurabiye

Arjantin ve Şili'nin geleneksel lezzeti 'süt reçeli' son dönemde ülkemizde de üretilmeye başlandı. Karamele yakın bir lezzete sahip olan süt reçeli sütlü tatlıları süslemek ve dondurmalara ayrı bir hava katmak için sıklıkla tercih edilir oldu. Birçok ailenin kahvaltı sofralarını süsleyen bu leziz reçelle dillere destan bir kurabiye hazırlayabilirsiniz. İşte, süt reçelli kurabiye tarifi...

Süt reçelli kurabiye tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı un

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

1 su bardağı şeker

150 gram margarin

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı süt

1 paket vanilya

Yarım su bardağı süt reçeli

Karıştırma kasesine unu, kabartma tozunu, vanilya ve tuzu ekleyip karıştırın.

Başka bir karıştırma kabında yumurta ve sütü pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

Karışıma oda sıcaklığındaki margarini de ekleyin.

Yumurtaların içerisine yavaş yavaş unlu karışı ilave edin.

Hamur kıvam alınca merdane yardımıyla açıp, yuvarlak kalıplarla şekillendirin.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye kurabiyeleri dizip, fırına sürün.

Kurabiyeler kızarınca fırından çıkarın ve soğuması için bekleyin.

İki kurabiyenin arasına 2 çay kaşığı kadar süt reçeli sürün.

Afiyet olsun.