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Medya

Latif Şimşek’ten Ediz Hun açıklaması: ANAP’tan milletvekili seçilip...

Ediz Hun’un Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü üstleneceği açıklamaları sonrası peş peşe açıklamalar geldi. Yazar Latif Şimşek’in twitter hesabından yaptığı Ediz Hun paylaşımı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:16:00 - 2020-06-12 16:18:11
Latif Şimşek’ten Ediz Hun açıklaması: ANAP’tan milletvekili seçilip...

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü ünlü oyuncu Ediz Hun'un oynayacağının açıklanması gündeme bomba gibi düştü.

Ediz Hun’un hayatını araştıran vatandaşlar siyasetteki yeri ilgili ayrıntıya da rastladı.

Latif Şimşek’in Ediz Hun hakkındaki sözleri sosyal medyada gündeme geldi.

İşte o sözler:

1999-2002 yılları. Ben parlamento muhabiriyim. Ediz Hun ANAP’tan milletvekili seçilip TBMM’ye geldi. Meslek hayatımın en beyefendi milletvekilini tanımış oldum.

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