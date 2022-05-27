Latif Selvi: Kılıçdaroğlu örgüt lideri gibi davranıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ana muhalefet partisi lideri gibi değil de bir örgütün lideri gibi davranıyor. Kurduğu bütün cümleler saldırganlık ve tehdit içeriyor. Bu söylemler son derece rahatsızlık vericidir. Kılıçdaorğlu, ‘Korkmayın ben varım’ diyor.

Bu ifadeleri düşündüğümüz zaman ‘Eğer benim dediğimi yapmazsanız, ben iktidara geldiğim zaman size neler olacağını bir düşünsün’ diye mesaj veriyor. Bu tamamen örgüt yönetim üslubudur. Her mevzuyu düşmanlık unsuruna dönüştürüyor. Kılıçdaroğlu’nun kendisi de bürokrattır. İşleyişi bilir. Bu söylemler ülkeyi yönetmeye aday bir kişiye yakışmıyor.

Bir sendika yöneticisi olarak kendisini uyarıyorum. Hukuk devletinin mantığına uygun hareket etmeyip, çetevari bir yaklaşım ile hareket eden kim olursa olsun pabuç bırakmayız. Kamuda çalışan her arkadaşımız görevini layıkıyla yapmaktadır. Kanunlar ve mevzuatlara aykırı hareket eden zaten gereken cezaları alıyor. Onun için kimse korkmasın, endişe etmesin.”