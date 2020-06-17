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Aktüel

Lastik değiştirmek isterken hayatını kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında, otobüsün patlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü krikonun kaymasıyla hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:03:24 -
Lastik değiştirmek isterken hayatını kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında, otobüsün patlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü krikonun kaymasıyla hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde Aksaray -Ankara Karayolu Yazıçayır Mahallesi kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Deveci (64) idaresindeki 63 KD 636 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün seyir halindeyken ön lastiği patladı. Lastiği değiştirmek için aşağı inen Halil Deveci, krikonun altına taş yerleştirerek lastiği değiştirmek istedi. Sürücü, lastiği çıkarmak istediği sırada taşın kayması sonucu otobüs ile asfalt arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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