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Yerel Lastik botta 1'i çocuk 20 göçmen yakalandı!
Yerel

Lastik botta 1'i çocuk 20 göçmen yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-03-10 13:30:00 -
Lastik botta 1'i çocuk 20 göçmen yakalandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti.

1’i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1’i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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