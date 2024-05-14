Lastik bot faciası son anda önlendi!
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışırken lastik botları arızalanan 18'i çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, göçmenleri taşıyan botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler lastik bottaki 18'i çocuk 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.