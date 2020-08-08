  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lastiği patlayan sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Polatlı ilçesine pazar tezgahı kurmaya giden baba ile oğlu, içinde bulundukları kamyonetin devrilmesi sonucu yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:45:13 -
Lastiği patlayan sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Polatlı ilçesine pazar tezgahı kurmaya giden baba ile oğlu, içinde bulundukları kamyonetin lastiğinin patlayarak devrilmesi sonucu yaralandı.

Pazar esnafı Yunus Doğan ile oğlu Bilal Doğan ürünlerini Polatlı'da yarın kurulacak halk pazarında satmak için yola çıktı.

Baba Doğan'ın kullandığı 06 PLC 99 plakalı kamyonet, sol arka lastiğinin Ankara-Eskişehir kara yolunda patlaması sonucu devrildi.

Kazada, baba ile oğlu yaralanırken kamyonetin kasasında yüklü olan sebzeler yola saçıldı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Ankara-Eskişehir yolunda trafikte aksamalar yaşandı.

Kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...
Dünya

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...

Lübnan’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama sonra, başken Beyrut’ta halen 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi...
Balotelli Süper Lig'de! İşte yeni takımı
Spor

Balotelli Süper Lig'de! İşte yeni takımı

2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın İtalyan forvet Mario Balotelli ile anlaştığı öne sürüldü...
Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı
Dünya

Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı

Atom bombasını aratmayan bir yıkımla Beyrut’u adeta savaş meydanına döndüren patlamanın ardından Katar Emiri Şeyh Temim el-Sani, Lübnan’a 50..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı