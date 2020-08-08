Lastiği patlayan sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Polatlı ilçesine pazar tezgahı kurmaya giden baba ile oğlu, içinde bulundukları kamyonetin devrilmesi sonucu yaralandı
ANKARA (AA) - Polatlı ilçesine pazar tezgahı kurmaya giden baba ile oğlu, içinde bulundukları kamyonetin lastiğinin patlayarak devrilmesi sonucu yaralandı.
Pazar esnafı Yunus Doğan ile oğlu Bilal Doğan ürünlerini Polatlı'da yarın kurulacak halk pazarında satmak için yola çıktı.
Baba Doğan'ın kullandığı 06 PLC 99 plakalı kamyonet, sol arka lastiğinin Ankara-Eskişehir kara yolunda patlaması sonucu devrildi.
Kazada, baba ile oğlu yaralanırken kamyonetin kasasında yüklü olan sebzeler yola saçıldı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle Ankara-Eskişehir yolunda trafikte aksamalar yaşandı.
Kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.