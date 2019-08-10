Lastiği patlayan araç tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı Manisa’nın Salihli ilçesinde lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gölmarmara-Salihli yolu Bintepeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan S.A.(31) idaresindeki 10 AAS 554 plakalı otomobil seyir halindeyken sol arka lastiği patladı. Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkıp, takla atarak tarlaya yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan R.A.(31), M.U.(20) ve Y.K.A(2) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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