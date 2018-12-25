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Lassa ekipleri 2018’de 4 bin çiftçiyle buluştu

3 yıldır iyi tarım uygulamaları ve tarım araçlarının verimli ve emniyetli kullanımı için danışmanlık sunan Brisa, Lassa Tarım Danışmanları ile 2018 yılında 230 köy ziyaretinde 4 bine yakın çiftçiye ulaştı.

25 Aralık 2018 Salı 11:54
Lassa ekipleri 2018’de 4 bin çiftçiyle buluştu

Brisa, ‘Lassa Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Lassa Tarım Danışmanlarıyla yıl boyunca çiftçilerin yanında yer alıyor. Lassa ekipleri 3 yıldır iyi tarım uygulamaları ve tarım araçlarının verimli ve emniyetli kullanımı için danışmanlık sunuyor. 2018 yılında Lassa Tarım Danışmanları Adana, Konya ve İzmir çevresinde 230 köy ziyaretiyle 4 bine yakın çiftçiye ulaştılar. Bu sayede mahsullerin verimliliği artarken, toprakta da kayda değer bir iyileşme sağlandı. Aynı zamanda çiftçiler Lassa uzmanlığıyla tarım araçlarını ve lastiklerini çok daha yüksek performansla kullanma imkanına kavuştu.

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bayilerimizle birlikte omuz omuza çalışmaya ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:54
  1. Konya
  2. İzmir
  3. Adana
  4. Brisa
  5. Lassa Sevdamız Toprak
  6. Yarınlarımız Ortak
  7. Lassa Tarım Danışmanları
  8. Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel

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