Lassa ekipleri 2018’de 4 bin çiftçiyle buluştu

Brisa, ‘Lassa Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Lassa Tarım Danışmanlarıyla yıl boyunca çiftçilerin yanında yer alıyor. Lassa ekipleri 3 yıldır iyi tarım uygulamaları ve tarım araçlarının verimli ve emniyetli kullanımı için danışmanlık sunuyor. 2018 yılında Lassa Tarım Danışmanları Adana, Konya ve İzmir çevresinde 230 köy ziyaretiyle 4 bine yakın çiftçiye ulaştılar. Bu sayede mahsullerin verimliliği artarken, toprakta da kayda değer bir iyileşme sağlandı. Aynı zamanda çiftçiler Lassa uzmanlığıyla tarım araçlarını ve lastiklerini çok daha yüksek performansla kullanma imkanına kavuştu.

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bayilerimizle birlikte omuz omuza çalışmaya ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.