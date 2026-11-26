LASK Linz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Shakhtar Donetsk deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, Avrupa mesaisinde bir kritik karşılaşmaya daha çıkmaya hazırlanıyor. Yaz kampında 2-1 mağlup ettiği Avusturya ekibi LASK Linz ile yeniden karşılaşacak sarı-lacivertliler, rakibinin Bodo/Glimt yenilgisinin ardından sahaya nasıl çıkacağını merakla bekliyor. Futbolseverler ise LASK Linz-Fenerbahçe mücadelesinin tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte maçın tüm detayları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, lig aşamasının 6. haftasında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile kozlarını paylaşacak. Kritik deplasman mücadelesi öncesinde karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama düdüğünün çalacağı saat ve yayıncı kuruluş netlik kazandı. Peki, LASK Linz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadeleye dair bilgiler...
LASK LINZ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak LASK Linz - Fenerbahçe karşılaşması, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
LASK LINZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
LASK Linz - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Son olarak Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 8 puanla 16. sırada yer alıyor.