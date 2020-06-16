Larva mücadelesi yusufçuklara zarar vermeden yapılıyor

Gölbaşı Belediyesi Çevre Sağlığı Birimi sivrisineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı.

54 mahalle, 2 doğal göl, 2 yapay-1 doğal gölet ve yaklaşık olarak 20 adet bataklık alan, 1 dere ve 3 adet büyük kanalın ilaçlanması ile Gölbaşı’nın rahat bir yaz mevsimi geçireceğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Yurtbeyi Mahallemizden çıkıp Örencik Mahallesi üzerinden Mogan Gölü’ne uzanan Sukesen Deresi, Mogan ile Eymir arasında bulunan Osmanlı ve Selçuklu Parklarının içinden geçen kanal ve Yaylabağ üzerinden çıkıp TOKİ’nin arka tarafından akmakta olan kanal ve Eymir sazlığı gibi yoğun larva üreyen ve merkez mahallelerin yüzde 75’ini etkileyen jit alanlarında larvasit uygulaması yapılmakta” açıklamasında bulundu.

"Mogan’da titizlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz"

“İlçemizin önemli sivrisinek şikayeti kaynağı Mogan Gölü en titiz mücadele edilen su kaynağıdır. Su sıcaklığının 15 derecenin üstüne çıktığı tespit edildiği an tarafımızca Mogan Gölü 3 kısma bölünerek larva mücadelesi yapılır” diyerek çalışmalar hakkında detayları da paylaşan Ramazan Şimşek, “Kısımlar çalışma açısından kolaylık sağlasın diye; Vilayetler Evi’nden başlayıp Askeriye’ye kadar olan 1. Kısım, Büyükşehir Hanımlar Lokali’nden başlayıp Karaoğlan Çayırına kadar olan alan 2. Kısım, Karaoğlan Çayırından başlayıp Vilayetler Evi’ne kadar olan 3. Kısıma envanterimizde bulunan 8x8 amfibik araç ile ve piyade ekiplerince ihtiyaca göre en az 15 günde 1 olacak şekilde larvasit uygulaması yapılıyor. Belirtilen bu yerler arası larvasit olarak Sağlık Bakanlığı onaylı böcek gelişim düzenleyici sınıftan olan Pyriproxyfen etken maddeli biyosidal ruhsatlı ürünler kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Temiz ve kirli sularda yoğunluğa göre kullanılabilen bu maddenin balıklar vb. su canlıları üzerinde olumsuz bir etkisinin de ispatlanamadığını sözlerine ekleyen Ramazan Şimşek özellikle sivrisineğin doğal düşmanı olan yusufçukların korunmasına özen gösterdiklerini belirtti.