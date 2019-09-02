Lara’ya engelsiz plaj geliyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya’da hizmet veren çeşitli kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğiyle oluşturduğu ‘Engelsiz Hizmet Komisyonu’ toplandı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin Lara bölgesine Engelsiz Plaj yapacağının müjdesi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, ilgili daire başkanlıkları, kamu kurumları ve engelli STK temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile STK temsilcileri engelli bireylerin yaşadığı problemler ve çözümü konusunda fikir alışverişi yaptı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, “Sizlerin öneri ve taleplerinin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi Antalya dünyanın en güzel yeri ve böyle güzel bir şehirde yaşamanın da bir keyfi var. Tüm burada yaşayan insanların da hayatını kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu komisyonla da sizlerin alacağı kararlar ile güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Toplantıda STK temsilcilerinin birçok konuda talep ve görüşlerini dinleyen ve not alan Ulutekin, sorunların çözümü için de ivedi şekilde hareket edileceğini ifade etti.

İlçelerde de engelsiz plaj

Komisyon toplantısında müjdeli bir haber de veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, dezavantajlı bireylerden gelen talepler üzerine Lara Plajı’na engelsiz plaj yapılması için çalışmaların başladığını söyledi. Ulutekin, “Sezon sonu olmasına rağmen bunu başlatıyoruz. Bu projeyi ortak çalışalım, taleplerinizi dinleyelim, fikir alışverişinde bulunalım. Özellikle görme engelli vatandaşlarımızın önerileri vardı. Bu projede onlarla birlikte çalışmak isteriz. Hedefimiz deniz kenarı olan bütün ilçelerimize bu engelsiz plajların yaygınlaştırılması” diye konuştu.

Toplantıda Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Karavural da komisyon üyelerine Engellilerin Yasal Hakları konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinin önümüzdeki dönemde Antalya’daki engellilere erişilebilirlik alanında yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verildi.