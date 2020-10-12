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Aktüel Lara Sahili'ndeki kum zambakları koruma altına alınıp uyarı levhaları yerleştirildi
Aktüel

Lara Sahili'ndeki kum zambakları koruma altına alınıp uyarı levhaları yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:24:32 -
Lara Sahili'ndeki kum zambakları koruma altına alınıp uyarı levhaları yerleştirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın ünlü sahillerinden Lara'da nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambakları koruma altına alındı. Zambakları koparana 73 bin lira ceza uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve sayıları gün geçtikçe azalan kum zambaklarını koruma çalışmaları sürdürülüyor.

Lara Sahili'nde doğal yaşam alanlarında bulunan kum zambaklarının koparılması ve tahrip edilmesinin önlenmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerince sahil boyunca uyarı levhaları yerleştirildi.

"Kum zambağı doğal yetişme alanındasınız" yazılı tabelalarda, zambakları söken veya doğal ortamlarına zarar verenlere 73 bin lira idari ceza uygulanacağı belirtildi.

Tabelalarda ayrıca kum zambaklarının tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz'in güney kıyılarında yetiştiği, türün tehlike altında olduğu ve ülke dışına çıkarılmasının yasaklandığı bilgisine yer verildi.

Ağustos sonu ekim başında çiçek açan kum zambakları, yoğun şehirleşme ve turizm nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altına girdiğinden, 2016'da Uluslararası Doğa Koruma Birliğince koruma altına alındı. Soğanlı bir bitki olan, kumul ve kurak koşullara dayanıklı olan tür, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Görüntüsü ve kokusuyla dikkati çeken kum zambakları, Lara Sahili'ne de renk katıyor.

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