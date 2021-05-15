Lâpseki kirazı tezgahlarda yerini alacak

İlçede 10 bin dekar alanda yetişen kiraz, ay sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak. Üretici Mehmet Gündoğdu, tadı ve rengi farklı olan Lâpseki kirazının piyasada aranan bir ürün olduğunu söyledi. Sezonu açmaya hazırlandıklarını belirten Gündoğdu, “Bu yıl verim gayet iyi olacak. Hatta çok kaliteli ürün çıkaracağız. Çünkü ağaçlarda meyveler biraz seyrek” diye konuştu. Kiraz yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Subaşı köyünden Hüseyin Kızılok da bu sene bol ürün beklediklerini dile getirdi. Afetsiz bir sezon geçirmelerini dileyen Kızılok, “Köyümüzün arazisinin en büyük özelliği altında kil tabakası olması. Kış aylarında yağan yağmur suları kilin altına geçemediğinden toprak hep nemli kalıyor. Kirazlardaki şeker oranı buradan besleniyor” şeklinde konuştu.

Geç ürün alacağız

Lâpseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise ilçede kiraz üretiminin yüzde 90’ının açık alanda yapıldığını bildirdi. Kalite kriterleri ile tat ve aroma bileşenleri bakımından bölgenin ayırt edici bir özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Kaçan, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl üretim olarak Çanakkale genelinde 9’uncu sıradaydık. Bu senenin verileri açıklandı, 7’nci sıraya ulaştık. Burada yetişen ürünler Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Hem kiraz hem de şeftali iklimsel olarak çok önemli bir yerde yetişiyor ve yoğun talep görüyor. Üreticilerimiz bu konuda çok bilinçli olup sürekli kendilerini yeniliyorlar. Bu yıl 10 gün geç ürün alacağız. Hava koşulları dengesiz şekilde seyrediyor ancak biz güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz.”