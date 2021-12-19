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Gündem Lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı
Gündem

Lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Kocayayla geçidinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 18:52:00 -
Lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı

Domaniç ilçesinde kar yağışı, günlük yaşamın yanı sıra trafiği de olumsuz etkiledi. Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan Kocayayla geçidinde karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zaman zaman TIR'ların ve araçların bölgeden zincirsiz geçişlerine kısıtlama getirildi.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu bölgede, kar yağışının yarın da devam edeceği bildirildi. Bu arada Meteoroloji'nin verilerine göre Domaniç dağ yolunda kar kalınlığı, yaklaşık 55 santimetreye ulaştı.

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