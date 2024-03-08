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Yaşam Lapa lapa yağan kar her yeri beyaza bürüdü!
Yaşam

Lapa lapa yağan kar her yeri beyaza bürüdü!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 03:17:00 - 2024-03-08 03:36:04
Lapa lapa yağan kar her yeri beyaza bürüdü!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde birkaç gündür süren soğuk havanın devamında kar yağışı başladı.

Akşam saatlerinde başlayıp etkisini artırarak devam eden kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Aniden bastıran kar trafiği olumsuz etkiledi.

Öte yandan, yoğun kar yağışıyla Yüksekova-Esendere Karayolu ulaşıma kapanırken, Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği yol açma çalışmaları devam ediyor. Lapa lapa yağan karın görsel şölen sunduğunu belirten Nurettin Bartın, "Günlerdir ilçede soğuk havalar hakimdi. Akşam saatleri itibari ile lapa lapa kar yağışı başladı. Aslında güzel oldu çünkü kömür dumanı da temizlendi" dedi.

İl Özel İdare ve Yüksekova Belediyesi mahalle, köy ve mezra yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

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