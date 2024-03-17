Lapa lapa kar yağacak! Kar yüzünü Mart'ta gösterecek

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Kahramanmaraş, Antalya’nın iç ve batı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesinin, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 16°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 14°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 16°C Parçalı bulutlu

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Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 18°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 19°C Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 16°C Parçalı bulutlu

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç ve batı kesimleri, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş çevreleri ile Orta ve Doğu Torosların yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, iç ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı HATAY °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin hafif yağmur, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu SİVAS °C, 11°C Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu KARABÜK °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer yağmurlu ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı bulutlu

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 15°C Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu SAMSUN °C, 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 13°C Çok bulutlu ve hafif yağmurlu TRABZON °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, Van dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde öğle saatlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir. DİYARBAKIR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf. MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Güney Ege’nin açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta. AKDENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Mart ayında yoğun kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji haritalı olarak paylaştı. İller tek tek açıklandı. 5 günlük hava tahmin raporuna göre cuma günü kar geliyor.