'Lanet dizi' Çukur yayın akışından kaldırıldı

Şiddet sahneleri nedeniyle büyük tepki toplayan ve birçok kez RTÜK’ün cezalarına maruz kalan Çukur adlı rezil dizi için ilginç bir gelişme yaşandı. Bir dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Lanet dizi’ olarak tanımladığı Çukur’un yayın akışından kaldırıldığı bildirildi. Show TV, Soylu’nun büyük tepki gösterdiği dizinin yeni bölümünü yayınlamayacağı öğrenildi.

Çukur için Lanet dizi’ tanımladı yapan Bakan Soylu ne demişti:

“Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye. 'Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?' diye. Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar? Bizim çocuklara öğretmemiz gereken bambaşka bir şeyken çocuklarımızı birileri zehirliyor. Buna maalesef bakıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin yönünü hayra, doğru işlere döndürmeliyiz. 5 vakit namazda okunan gibi sırat-ı müstakime döndürmeliyiz.”