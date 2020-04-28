LAMER Başkanı Prof. Dr. Kutlu, bölgede Kovid-19’dan en çok etkilenen Brezilya’yı değerlendirdi:

ANKARA (AA) - SİNAN DOĞAN - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla etkilediği Latin Amerika ülkesi Brezilya'daki son durumu değerlendiren Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, "Salgın, gerekli önlemler alınmadığı taktirde bilhassa ülkenin ekonomisine çığ etkisi yapacak." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ölü sayısının 5 bine yaklaştığı Brezilya, Latin Amerika’da salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.



Brezilya'da Kovid-19’a karşı tutumu nedeniyle eleştirilen aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının dikkate alınmasını savunduğu için anlaşamadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta’yı geçen hafta görevden aldı.



Kendisine karantina önerildiği dönemde dışarı çıkıp destekçileriyle tokalaşan, halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro, salgını "histeri ve kuruntu" ve "küçük bir grip" şeklinde nitelendirerek, karantina tedbirleri uygulayan eyalet valileri ile belediye başkanlarını eleştirmişti.

- "Brezilya ekonomisinde çığ etkisi yapacak"

AA muhabirine konuşan Ankara Üniversitesi LAMER Başkanı Prof. Dr. Kutlu, Kovid-19’un Brezilya halkı üzerine çok ciddi sonuçlarının olacağına dikkati çekerek, "Brezilya Latin Amerika’nın tam yarısıdır ve çok önemli bir ülkedir. Brezilya halkının derdi geçimdir. Salgın, gerekli önlemler alınmadığı taktirde bilhassa ülkenin ekonomisine çığ etkisi yapacak." dedi.

Bolsonaro’nun 2019 başında göreve gelmesinin ardından icraatlerini değerlendiren Kutlu, "Çok önemli vaatlerle geldi. Ekonomi, güvenlik ve yolsuzluk Brezilya halkının temel meselesidir. Halk şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkamıyordu. Bolsoraro bunları engellemek vaadiyle halk tarafından seçildi ama iktidar dönemine baktığımızda şu ana kadar kayda değer hiçbir ilerleme yok." ifadesini kullandı.

Kutlu, salgının yansımalarının ülkenin ekonomisine etkisinin büyük olduğunu, özellikle ülkenin ve kıtanın en büyük kenti Sao Paulo’nun salgının merkez üssü haline dönüştüğünü ifade ederek, "Latin Amerika’nın en kalabalık şehri Sao Paulo’da 15 binlik mezar yeri hazırlanmış. Bu da pandeminin ülkede ne denli yayıldığını gösteriyor. Valiler gerekli önlemleri almaya çalışıyor, yerel yetkililerin aldığı önlemler merkezi hükümetin tepkisini çekti çünkü Bolsonaro için önemli olan ekonomik çarkların dönmesidir.” değerlendirmesinde bulundu.



Uzmanların Brezilya’da salgının henüz zirveye ulaşmadığını söylediğini belirten Kutlu, aynı şekilde Sao Paola Belediye Başkanı'nın da bunu açıkladığına işaret etti.



- "Sağlık Bakanı, Bolsonaro’yu mutlu etmediği için görevden alındı"



Kutlu, "Ülkede virüse bulaşanların sayısı 60 bini geçti. Hatta gerçek rakamların söylenenin çok üzerinde, salgının mayıs ya da haziran ayında zirveye çıkması bekleniyor. Sağlık Bakanı’nın bilimsel açıdan sunduğu gerçekler Bolsonaro’yu mutlu etmediği için görevden alındı." yorumunda bulundu.



Brezilya halkının Bolsonaro’ya desteğinin her geçen gün azaldığını belirten Kutlu, aşırı sağcı liderin iktidara gelmesindeki temel argüman olan yolsuzlukla mücadele, ekonomik refah ve asayiş sorununun çözümünde henüz hiçbir ilerleme sağlanamadığını dile getirdi.



Salgının yanı sıra petrol fiyatlarındaki düşüşün ülke ekonomisine resmen çığ düşürdüğünü söyleyen Kutlu, "Brezilya aynı zamanda petrol ihraç eden bir ülkedir. Petrolün ülke ekonomisine katkısı yıllık yaklaşık 25 milyar dolar. Petrol fiyatlarındaki düşüş, ülke ekonomisine büyük zarar getirecek. Toparlanma ne zaman olur herhangi bir öngörü yok." diye konuştu.

- "Bolsonaro başından beri virüs karşıtı söylemlerde bulunuyor"

Pandemiden kaynaklı ticaretin durmasının halk üzerinde etkisinin yüksek olacağını altını çizen Kutlu, Bolsonaro’nun bunun siyasi sonuçlarını mutlaka ödeyeceğini belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Bolsonaro’nun çevresindeki bilim insanları onu yanlış yönlendirmiş olabilir çünkü Bolsonaro başından beri virüs karşıtı söylemlerde bulunuyor. Ekonominin mutlaka düzelmesi gerekir. Bolsonaro’nun siyasi söylemlerinden rahatsız olup gemiyi terk eden bakanların olması normaldir. Bolsonaro belki de siyasi bir kumar oynuyor, sosyal izolasyonunun önerildiği dönemde sokağa çıkıp destekçileriyle bir araya gelmesi bunun tezahürüdür."