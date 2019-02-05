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Lambriniadis açıkladı: Putin iki kez istedi, Erdoğan reddetti!

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi sürecine ilişkin açıklama yapan Patrikhane Bursa Metropoliti Lambriniadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen Ukrayna Kilisesi'ne müdahale isteğini 2 kez reddettiğini söyledi.

05 Şubat 2019 Salı 10:21
Lambriniadis açıkladı: Putin iki kez istedi, Erdoğan reddetti!

Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebini kabul etmesini değerlendiren Patrikhane Bursa Metropoliti Lambriniadis "Putin iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna Kilisesi konusunda müdahale etmesini istedi. Erdoğan, patrikhanemize müdahale etmeyi reddetti. 'Türkiye’de laik bir devlette yaşıyoruz, Patrikhanenin işleri din işleridir. Devlet din işlerine karışmaz, patrikhane bağımsız bir patrikhanedir' tarzında bir tepkide bulundu" dedi.

Fener Rum Patrikhanesi’nin Bursa Metropoliti Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis, Cumhuriyet'te konuştu. Lambriniadis'in açıklamalarından bir kısım şöyle:

"Türkiye'nin tutumu farklı"

"Rusya’nın etkilediği ülkelerin aksine Türkiye’nin tutumu farklı. Putin iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna Kilisesi konusunda müdahale etmesini istedi. Biri 2008, diğeri 2018’de. Her iki zamanda Erdoğan, patrikhanemize müdahale etmeyi reddetti. 'Türkiye’de laik bir devlette yaşıyoruz, Patrikhanenin işleri din işleridir. Devlet din işlerine karışmaz, patrikhane bağımsız bir patrikhanedir' tarzında bir tepkide bulundu. Biz bunu çok takdir ediyoruz. Ankara’nın aksine Moskova tüm siyasi gücünü kullanmaya girişti."

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 10:21
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. rece tayyip erdoğan
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  6. Ukrayna Ortodoks Kilisesi

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