Lamborghini ile karpuz satan adama büyük şok!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda Hacı Hüsrev Mahallesi'nde bulunan Piyale Paşa Bulvarı Caddesi'nde İran uyruklu bir kişinin ultra lüks otomobiliyle karpuz satışı yaptığını tespit etti. Görenleri şaşkına çeviren görüntü sonrası İranlı kişi için harekete geçildi.

15 gün trafikten men

Ultra lüks otomobili Lamborghini ile karpuz satan vatandaş hakkında trafik ekipleri işlem yaptı. İranlı adama, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek" maddesi uyarınca 1228 TL idari para cezası ve araç için 15 gün trafikten men cezası verildi.

"Sosyal medya fenomeniyim" dedi

Sürücü emniyette verdiği ifadesinde ülkesiLamborghininde sosyal medya fenomeni olduğunu ve bu olayı video çekmek için yaptığını söyledi.