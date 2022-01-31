"Lalla Fatma N'Soumer" Türkiye'ye ulaştı
Cezayir'den yola çıkan 144 bin 888 metreküp kapasiteli doğal gaz gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 26 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bugün Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne ulaştı.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.