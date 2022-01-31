  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi "Lalla Fatma N'Soumer" Türkiye'ye ulaştı
Ekonomi

"Lalla Fatma N'Soumer" Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'den yola çıkan 144 bin 888 metreküp kapasiteli doğal gaz gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 08:59:00 -
"Lalla Fatma N'Soumer" Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 26 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bugün Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne ulaştı.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay