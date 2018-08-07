“Laleli Modadır” festivali başladı

12 Ağustos’a kadar devam edecek olan “Laleli Modadır” festivalinin açılışına Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir katıldı.

Laleli’nin büyük bir dönüşümün eseri olduğunu belirten Gülle, “Biz Laleli’yi ihracatın merkezi yapmaya çalışacağız. Bunun için uğraşacağız. Burası artık yetiştiren, büyüten ve ihraç eden bir bölge” dedi.