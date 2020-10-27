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Aktüel Laleli Camiindeki tasarruflu ampuller kaldırılıyor
Aktüel

Laleli Camiindeki tasarruflu ampuller kaldırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:01:37 -
Laleli Camiindeki tasarruflu ampuller kaldırılıyor

İSTANBUL (AA) - Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Laleli Camiinin avizelerine takılan tasarruflu ampullerin değiştirileceğini bildirdi.

Tarihi Laleli Camiinde avize üzerindeki tasarruflu ampullerin görüntüsünün sosyal medyada tartışmalara yol açmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada görüntülerin paylaşılmasının ardından 17 Ekim tarihinde Laleli Camiini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Camideki avizenin görünümüyle ilgili çalışma başlattıklarını belirten Ersoy, "Bizim görevimiz ecdad yadigarı eserlere sahip çıkıp, varsa eksik ve hatalar düzelterek gelecek nesillere taşımaktır. Laleli Camiindeki avizelerin görüntüsü için de hemen çalışma başlattık. Lambaların düzenli durması için şablon olması gerekiyor. Arkadaşlarımız şablon ve aydınlatma ölçümü yapıyor." ifadelerini kullandı.

Yürütülecek teknik çalışma ile ilgili bilgileri paylaşan Ersoy, farklı ebatlardaki avize fanuslarının tek tip küçük fanuslarla, ampullerin de tarihi yapının estetiğini bozmayacak şekilde değiştirilmesi için gereken çalışmanın başlatıldığını bildirdi.

Ersoy, ayrıca fanus üstlerine kapak konarak duyların ve ampullerin sabit durması sağlanarak daha güzel bir görüntü sağlanacağını dile getirdi.

Burhan Ersoy, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

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