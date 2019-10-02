Laktoz intoleransı nedir? Laktoz intoleransı belirtileri ve nedenleri

Sindirim sistemini direkt olarak etkileyen laktoz, eksikliği ya da fazlalığı durumunda vücutta etkilerini gösterir. Peki ama laktoz nedir? Vücuda laktozun fazla ya da az alınması ne gibi zararları verir? Laktoz intoleransının belirtileri ve nedenleri...

Süt ve süt ürünlerini tükettikten sonra midenizde ya da bağırsaklarınızda sorun hissediyorsanız, laktoz intoleransı yaşıyor olabilirsiniz.

Laktoz ve intoleransı nedir?

Laktoz; süt içerisinde bulunan, glikoz ve galaktozdan oluşan bir çeşit şekerdir. Bu enzimler bağırsaklarda ''laktaz'' adı verilen başka bir enzim ile parçalanabilir.

Laktozun bağırsaklara gidip, laktaz enzimiyle emilimi gerçekleşmediğinde, vücutta bazı sorunlar meydana gelebilir. Yeteri kadar laktaz üretemeyen bağırsaklarda, laktozun emilimi ve sindirimi gerçekleşmediği takdirde oluşan bu sağlık problemlerine laktoz intoleransı denir.

Laktoz intoleransı belirtileri nelerdir?

Laktoz intöleransı, çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir ve yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sorunlar, mide spazmı, şişkinlik, kabız ve ishal gibi rahatsızlıklar olabilir.

karın ağrısı,

şişkinlik,

kramp,

ishal belirtiler olabilir.

Laktoz intoleransı neden olur?

Laktaz enzimi, doğumda bağırsaklarda en yüksek seviyede olmasına rağmen zamanla azalıyor. Laktoz intoleransı, bağırsak ve mide duvarında oluşabilecek hasar nedeniyle oluşabileceği gibi, bağırsakların bir kısmının alınmasıyla da meydana gelebilir.

Aynı şekilde çok laktoz ürünü içeren besinlerin tüketilmesi, bağırsaklardaki laktazın azalması ve işlevini yerine getirememesis sonucu intolerasn meydana gelebilir.