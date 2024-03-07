Lakerda nedir? Hangi balıktan yenir? Ne işe yarar? O benzersiz besin altın kadar değerli! Herkes tercih edecek!

Turşulama, salamura yapma ya da fermantasyon kelimeleri Türk mutfağında da sıkça kullanılmaktadır. Gıdaların daha uzun ömürlü şekilde tüketilmesi için uygulanan bu saklama yöntemini şimdi lakerda için de göreceğiz.

Balığın uzun süre bekletilmesiyle yapılan lakerda nedir güvenilir mi, bozulma riski olabilir mi gibi tereddütleriniz olabilir. Lakerda aslında kabaca balığı tuzla pişirme yöntemidir ve şeflerin de severek hazırladıkları besindir. Şimdi, hep beraber lakerdayı tanımaya başlayabiliriz.

Lakerda Nedir?

Lakerda ne demek? Palamut ve torik gibi balıklardan hazırlanan bir çeşit yemektir. Torik lakerda nedir ve palamut lakerda nedir diye ayrı ayrı merak etmiş olabilirsiniz.

İkisi de aynı yöntemle yani lakerda yapma yöntemiyle hazırlanan balıklardır.

Lakerdanın içeriğine geçmeden önce neden bu ismi aldığını ve günümüze kadar nasıl ulaştığını anlatmak istiyoruz. Lakerda nedir detaylı bir şekilde öğrenmeye hazır olun…

Lakerde İspanyolca’dan gelen bir kelimenin dilimize yansımış halidir.

La querida kelimelerinden, lakerda haline gelen bu kelime deniz yemekleri kültüründe sıkça kullanılmaktadır.

Bu detaylar ise şöyledir:

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Tercih edilen balığın güzelce temizlenmesi önemlidir.

Balıkta sinir ve kan pıhtısı kalmamalıdır.

Temizleme esnasında balığı defalarca yıkayabilirsiniz.

Balığın derisini alıp dilediğiniz boyutlarda dilimleyebilirsiniz.

Ayrıca kılçıklarının da özenli şekilde alınması tavsiye edilir.

Balığı tuzlama aşamasında kullanmanız gereken tuz iri taneli kaya tuzu olmalıdır.

Sofra tuzu ile lezzetli lakerda elde edemezsiniz.

İsterseniz bir kavanoz içinde salamura yöntemi ile lakerdayı hazırlayabilirsiniz.

Kavanozun temiz ve kapağının sağlam olmasına dikkat etmelisiniz.

Lakerda hemen gün içinde oluşan bir yemek değildir.

Bekleme süresi ortalama 15 gündür.

Geçen 15 gün sonunda lakerda tüketime hazır hale gelir.

Salamura yöntemini tercih etmediğinizde yağlı kağıt içinde balık parçalarını tuzlayıp bekletebilirsiniz. Bunun için serin bir yerde beklemesi daha uygun olur.

Tarif için: Marinasyonda Lakerda YapımıLakerda Nasıl Yenir?

Hazırladığınız ya da satın aldığınız lakerda yenilebilir kıvama gelmiştir. Tuzlama yöntemi ile piştiği için yeniden bir pişirme işlemine ihtiyaç duyulmaz.

Ana yemek öncesinde iştahı açan ve açlığı bastıran bir tür ara soğuktur.

Kızarmış ekmek, limon, zeytinyağı ve kırmızı taze soğanla nefis bir uyum içinde olduğunu belirtmek isteriz.

Lakerda Nasıl Saklanır? Bozulur Mu?

Lakerda saklama püf noktaları, lakerda sevenler tarafından merak edilen bir konudur. Lakerdayı saklamak için şu bilgileri sakın unutmayınız.

Salamura olarak hazırlanan lakerda, buzdolabında 30 gün boyunca muhafaza edilir.

Kavanozun kapağının güvenli olmasına dikkat edebilirsiniz.

Eğer lakerdayı daha sonra yemek için hazırlıyorsanız, buzluk poşetine aktarıp derin dondurucuda daha uzun süre koruyabilirsiniz.

Lakerdanın tadında acı ve ekşi bir tat varsa, bozulmuş olabilme ihtimaline karşı tüketmemelisiniz.

Ev tipi buzdolabında lakerda ne kadar dayanır sorunuza yanıt olarak net bir rakam veremeyiz; fakat iyi şartlarda soğutulan lakerda 1 ya da 3 ay boyunca saklanabilir.

Lakerda Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Deniz ürünlerinin insan sağlığı için ne kadar faydalı olduğunu, uzmanlar sık sık dile getirmektedir. Şimdi de lakerdanın faydalarını biz açıklayalım. Lakerdanın yararları ve zararları listemiz şöyle oluyor:

Lakerda palamut balığından yapıldığı takdirde, saç sağlığı için gerekli olan vitamin ve mineralleri kazandırır.

Hücre yenilenmesini destekleyen lakerda, bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Diş ve kemik yapısının daha güçlü olması, lakerdanın faydaları arasındadır.

Yanına sağlıklı gıdalar eklendiği durumda, lakerda omega yağ asitlerini ve fosforu alacağınız faydalı bir besin olmaktadır.

Soğuk mevsimlerde vücut direncini korumak için lakerda tüketilebilir.

Lakerdanın zararlarını görmemek için, güvenilir yerlerden yemeniz önerilmektedir.

Ev yapımı lakerdada itici bir koku oluşmuş ise yemeniz tehlikeli olabilir