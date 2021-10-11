Laikçiler takiyyeyi bıraktı! Bir açıklama daha: Öldükten sonra beni yaksınlar

Düzenledikleri sözde güzellik yarışmalarıyla kadınların bedenlerini cinsel bir obje gibi gösteren Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman katıldığı bir televizyon programında öldükten sonra yakılmak istediğini söyledi.

"Beni yaksınlar"

Programın sunucusu Gökay Kalaycıoğlu'nun "'Ben öldüğümde yakılmak istiyorum' dedin" sözleri üzerine açıklama yapan Özerman," Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar" dedi.

'Cinsel istismar' teklifi: Oyuncu olmak istiyorsan...

Erkan Özerman'ın "Oyuncu olmak istiyorsan bu yollardan geçmen gerekiyor" diyerek 17 yaşındaki bir erkek çocuğunu istismar ettiği iddia edilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Mine Kırıkkanat da takiyyeyi bırakmıştı

Laikçi mahallenin temsilcisi Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, cenazesi camiden kalkan diğer takiyye yapan laikçilerden daha cesur çıkmıştı.

Cenaze namazının kılınmasını istemediğini söyleyen Kırıkkanat, "Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir" demişti. Kırıkkanat'ın açıklaması sonrası "Hah, şöyle açık ve net olun, takiyye yapmayın Laikçiler!" yorumları yapılmıştı.