Laikçi yobazların milli müfredat düşmanlığı

Olan bitene ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz ise, bakın neler söylüyor: “Sol kafanın bir ezberi var. O da ideolojik yaklaşım. İçerik eleştirilebilir ama bu tepki çok fazla. Bunları yapacaklarına müfredata katkı sunsalardı, eleştirilerini ortaya koyup önerilerde bulunsalardı daha iyi bir iş yapmış olacaklardı. Umarız aklı selim hakim olur. Biz yeni müfredatın çok cesurca bir adım olduğunu değerlendiriyoruz. Bundan sonraki süreçte müfredatın sürekli yenileneceğini müfredatın kendisi öngörüyor. İyi çalışılmış, emek verilmiş. Bundan sonraki yapılacak ders kitapları, öğretmen eğitimleri, yaz tatili boyunca yeni müfredatı öğretmenlere ve kamuoyuna anlatmak üzere yapılacak çalışmaları çok önemsiyoruz. Yeni müfredat eğitim sistemimize yeni bir ivme kazandıracak diye ümit ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Öğrenci velileri ne diyor?

Öğrenci velilerinden Ali Yılmaz da, şunları söyledi: “Üç çocuk okutan bir öğrenci velisi olarak müfredatın yenilenmesini oldukça olumlu buluyorum. Özellikle ders programlarının seyreltilmesi, çocukların yaşantılarında bir daha karşılarına çıkmayacak gereksiz hesap kitap işleriyle boğulmasının önüne geçecek bir düzenleme yapılması bizleri sevindirdi. Bunun yanında inancımıza, yaşantımıza ters olan saçma sapan evrim teorisi gibi konuların da çıkarılacağını ümit ediyoruz. Bize uygun, yerli ve milli müfredat özlemimizdi. İnşallah bu yönde gerekli değişiklikler içeriyordur müfredat.”

Milli bir eğitim anlayışı

2 öğrenci velisi Recep Aşan ise, şunları ifade etti: “Bizim okuduğumuz zamanlardan beri gelen gereksiz ve sırf zaman doldurmak için okutulan bir sürü konu vardı. İskambil kağıdı üzerinden yapılan saçma hesaplara saatlerimizi, günlerimizi verdiğimizi hatırlıyorum. Özellikle bu tür işe yaramayacak bilgilerin ders içeriklerinden ayıklanacağını duyduğumuz için seviniyoruz. Bunun yanı sıra, çocuklarımızın milli manevi şuurla yetiştirilmesi çok önemli. Tarihimizin doğru bir şekilde öğretilmesi. Bilim ve medeniyetin batıdan yükseldiği yalanı yerine Türk İslam medeniyetinin bilime ve insanlığa sunduğu katkıları çocuklarımıza öğreten milli bir eğitim anlayışının müfredata kazandırılması yararlı olur diye düşünüyorum.”

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