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Gündem Laikçi yobazların İslam hazımsızlığı
Gündem

Laikçi yobazların İslam hazımsızlığı

Giresun’un Dereli ilçesinde yoğun yağışlar sebebiyle yaşanan sel afeti sonrası bölgeyi ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a kin kusan seküler yobazlara karşı Anadolu insanından muhteşem bir salvo geldi. Jakoben yobazlara sosyal medya üzerinden cevap veren vatandaşlar, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un dini kıyafetleriyle İtalya’daki Amatrice kentine deprem sonrası yaptığı ziyaretin görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:42:00 - 2020-08-27 09:55:42
Laikçi yobazların İslam hazımsızlığı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Giresun’da selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulunması ve vatandaşın acısını paylaşması devrim rüyalarıyla beyinleri yosun tutmuş fosil zihniyeti rahatsız etti. Sosyal medya hesaplarından nefret içeren ifadeler kullanan isimlere beklemedikleri cevap vatandaştan geldi. Giresun’daki sel felaketi sonrası bölgeye giderek halkın acısını paylaşan ve destek olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a saldıran CHP zihniyeti yine büyük bir çifte standart örneği sergiledi. Prof. Erbaş’ın, sarık ve cübbesiyle bölgeye gitmesini hazmedemeyenler, Erbaş’a yönelik itibar suikastı gerçekleştirdi. Gazeteci İsmail Saymaz, “Diyanet İşleri Başkanı’nın sel felaketi ile ne ilgisi var? Haydi, gitti, diyelim, çamur deryası içinde cübbeyle gezmesinin ne manası var?” derken, devrim palavracısı sözde sanatçı Orhan Aydın da, “O cami kıyafetiyle sokaklarda dolaşan siyasal İslamcı diyanet işleri başkanını, betondan tabutlukların yapıldığı dere boyuna, kesilen ormanlara, HES dikilen derelere, yol diye yapılan ölüm tuzaklarına götürüp ilk yağmura kadar orada bırakın, iyilik yapmış olursunuz” gibi küstah cümleler kullandı.

Devrimci yobazlar kudurdu

Fosilleşmiş zihniyetin son temsilcilerinden olan Ayşenur Arslan ise, “Diyanet İşleri Başkanı afet bölgesinde. “Kadere isyan etmeyin” desin diye gönderilmiş” ifadelerini kullanırken, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözdesi Athena Gökhan da, “Mesela Neden? Jeoloji doktorası mı var?” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada şebeklik yaparak ünlenen Aykut Elmas ise “Bak şu ev tam çökmemiş, o hanede zina yok demek ki” paylaşımında bulundu.

Vatandaşlardan muhteşem cevap

Sosyal medyada Erbaş’ı linç etmeye etmeye çalışanlara ise, Papa üzerinden gönderme yapıldı. Katoliklerin ruhani liderinin İtalya’daki Amatrice kentine deprem sonrası yaptığı ziyareti hatırlatan kullanıcılar, Papa’nın da dini kıyafetleriyle afet bölgesine gittiği ve yetkililerden bilgi aldığı görüntüleri paylaştı. Görüntünün altına ise şu minvalde yorumlar yapıldı: “Papa deprem bölgesi ziyaretinde. Oralarda bu ziyareti eleştirmek kimsenin aklından geçmez. Ama bizde Diyanet İşleri Başkanı neden sel bölgesinde diye vaveyla koparılır. Bu eleştirileri yöneltenlerin çoğunun İslam’la bir hesabı olduğunu biliyoruz.”

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

ali koç

.. AliErbaş dini bir görev mi yaptı sel felaketi olan bölgede de resmi kıyafetiyle gitti oraya...
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BhanP

Ziyaret başka orda ahkam kesmek allahtan gelene yapacak birşey yok demek başka... dere taşkın yatağına imar verirsen ıslah adı altında dere yatağını değiştirirsen selde gelir taşta gelir. Sevgili diyanet işleri başkanı maaş yetmediği için ek iş olarak çevre şehircilik bakanlığında da çalışıyor heralde
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