Laikçi yobazları çıldırtan tablo

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘örnek camii’ seçilen ve her yıl binlerce öğrenciye eğitim veren İstanbul Bağcılar Çiftlik Demircan Merkez Camii yaz Kur’an kursu bereketli bir dönemi daha geride bıraktı. 2012’den itibaren her yıl yüzlerce öğrenciye eğitim veren Çiftlik Merkez Demircan Camii, 1250 öğrenci kaydı ile bu yılı da rekorla bitirdi. Kur’an kursunun tamamlaması nedeniyle düzenlenen kapanış programı için cami balon ve Türk bayraklarıyla süslendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende küçük çocuklar ilahi, hadisi şerif, dualar okuyarak, tiyatro gösterileri yaptı. Törende öğrenciler “Engel Yok Kur’an Aşkına Hadi Gel Yaz Kur’an Kursuna, Haydi Koş Camiiler Seninle Güzel, Elif Be Te Se Cim Başlıyor Kur’an Sevincim” yazılı dövizleri taşıdı.

Coşkulu veda

Minik yavruların salladıkları Türk bayraklarıyla manevi atmosferin doruğa ulaştığı kapanış programına Bağcılar İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Müftüsü Ömer Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Bağcılar Müftülüğünde görevli hocalar ile muhtarlar, sendika temsilcileri, Çiftlik Merkez Demircan Camii Gençlik Kolları ile Kadın Kollarının yanı sıra veli ve öğrencileri katıldı. Katılımcılar Kur’an bülbülleri ile hatıra fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi.

2024’ü rekorla kapattı

Kapanış merasiminde bir konuşma yapan Camii İmam Hatib-i Vahdettin Güzel, “Kur’an-ı Kerim, İbadet, Siyer, İtikat, Ahlak derslerinin yanı sıra sportif aktiviteler, piknik, gezi, bilgi yarışmaları, sinevizyonda çizgi filmleri, eğlenerek öğretim sistemi ile bu yılda eğitimimizi tamamladık. Bağcılar Çiftlik Merkez Demircan Camii her yıl olduğu gibi 2024 yılında da rekoru kırdı. Zaman zaman öğrencilerimize camiiyi sevdirmek için kek, bisiklet turları,oyun parkına götürme, Camii ve müze gezileri, kayısı, fındık ve kiraz bahçelerine geziler düzenledik” dedi.

