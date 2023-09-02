Laikçi yobazlar mevzide! Seçim bitti nefret hortladı

Seçim öncesi helalleşme nutukları atan ve kalp işareti yaparak sevgi pıtırcığı rolüne bürünen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi, sandıkta aldıkları ağır yenilginin ardından çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. “Seçim, siyasi iktidara tek başına meşruiyet kazandırmaz” diyerek milli iradeyi yok sayan Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamalarından cesaret alan seküler yobazlar, seçimden sonra yine dindarlara nefret kusmaya başladı. Seçimler öncesi sözde helalleşme nutukları atarak mütedeyyin kesime şirinlik yapan ve kalp işaretleriyle güya dine saygılıymış gibi davranarak oy devşirmeye çalışan laikçi yobazlar, seçim hezimetinin ardından yeniden nefret kusmaya başladı. İslam’a ve Müslümanlara yönelik kadim düşmanlıklarından milim taviz vermeyen laikçi yobazlar, 14-28 Mayıs yenilgisinin acısını mütedeyyin insanlara ve kutsallarına saldırarak çıkarmaya çalışıyor. Son dönemde yaşanan alçak saldırılar, hâlâ mevzide olan İslamofobiklerin fırsatını bulduklarında dindar insanların üzerinde nasıl bir zulüm fırtınası estireceklerinin sinyalini veriyor.

28 ŞUBAT KAFASI PUSUDA

Yakın dönemde gerçekleşen ve ‘28 Şubat ruhunun hâlâ dipdiri olduğunu’ gözler önüne seren örneklerden bazıları şöyle:

l Önceki gün Marmaray’da meydana gelen skandal saldırıda, kendini bu ülkenin asli unsuru gören laikçi yobaz, başörtülü bir kadının örtüsünü çıkarmaya çalıştı.

l Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren bir kişi, İzmir metrosunda başörtülü bir kadını hedef alarak, “Eşek olmasanız Tayyip’e oy vermezsiniz be Allahsız” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

l Altındağ ilçesinde 2 kadının sokak ortasında, başörtülü bir kadına saldırması kameralara yansıdı. Azgın kokonalar, “Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden” diyerek, başörtülü kadını darp etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

l Kocaeli’nde halk otobüsüne binen çarşaflı bir kadına sözlü saldırıda bulunan İslamofobik sapkınlar, “Burası Türkiye. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git başka yere git” diyerek, hakaretler yağdırdı.

l Liderliğini faşist Ümit Özdağ’ın yaptığı Zafer Partili fanatik bir grup, Halil Konakçı Hoca’nın görev yaptığı Ankara Melike Hatun Camii’ne baskın düzenleyerek çirkin bir provokasyona imza attı.

AZGIN AZINLIK DEDESİNİN İZİNDE

İslamofobik saldırılara tepki gösteren TÜM-DİN-DER Başkanı Metin Kaçar, şunları söyledi: “Azgın azınlık maalesef dedelerinin izinden gitmeye devam ediyor. Dedeleri ne yaptıysa bugün de onların torunları aynı şeyi inançlı kesime yapmak istiyor. Bunların eline yetki verildiğinde neler yapmazlar. 1930’lu yıllarda, 1950’li yıllarda Türkiye’nin neler yaşadığını hepimiz biliyoruz. ‘Allah’ demenin yasak olduğu günleri yaşattı bunların dedeleri bizlere. Dolayısıyla, canı gönülden dua ediyoruz, ‘Allah bunlara fırsat vermesin’ diye. Ellerine fırsat geçtiğinde bunların yapamayacağı zulüm yoktur. Azgın azınlık zalimdir, nankördür. Bugün Marmaray’da, otobüste, pazarda tesettürlü kardeşlerimize bu hakaretleri reva görenler, dedelerinin izini takip ediyorlar. Sütü bozuk olan sütü bozukluğunun gereğini yapar. Bunlar her fırsatta ‘inançlara saygılıyız’ diyor. Bunlar bütün inançlara saygılıdır. Yahudi’nin inancına azami derecede saygı duyarlar. Hıristiyanlık inancına saygı duyarlar. Bunlar sapık bir cemaatin müntesiplerine bile saygı duyalar. Ama bunların saygı duymadığı tek kesim vardır. Bu ülkenin mozaiğini oluşturan, bu ülkenin ana omurgasını oluşturan, Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale harbinde can veren, ter döken Müslümanları ve İslam’ı hoş göremez bunlar. Çünkü dedeleri böyleydi, torunları da maalesef aynı şeyleri yapmaya çalışıyor.”

KARŞILARINDA EZİLEN TOPLUM YOK

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas ise, yaşananlara ilişkin şunları dile getirdi: “Son günlerde yaşanan olaylar gösteriyor ki toplumsal barış için muhafazakâr camianın verdiği mücadeleyi maalesef seküler kesim gösteremiyor. Pandemi ve depremin etkisi ile oluşan ekonomik sorunlar ve bunun sonucunda iktidarın kan kaybettiği düşüncesi bazılarının içindeki canavarın çıkmasına sebep oluyor. Yıllarca bu ülke insanının değerlerine düşman olan bu kesime diyeceğimiz şudur. Bu ülkenin asıl sahipleri olarak bizler, asla eski günlerin gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Artık karşılarında korkutulan, ezilen, çekimser toplum yok.”