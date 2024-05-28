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Sosyal Medya Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular
Sosyal Medya

Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular

Yeniakit Publisher
2024-05-28 10:38:00 - 2024-05-28 11:10:30

Soyunmayı, vücudunu teşhir etmeyi, çağdaşlık diye pompalayan zihniyetin temsilcilerinden biri olan şarkıcı Hadise, Beşiktaş’taki bir konserde 10. Yıl marşını küloduyla sahneye çıkarak söyledi.

Ülkemizde uzun yıllardır, teşhirciliği ‘çağdaşlık, ilericilik’ sayan zihniyetin çalışmaları bitmek bilmiyor. ‘Çağdaşlık ve ilericilik kelimelerini içini boşaltan iğrenç zihniyet hortlamaya devam ediyor.

Sesiyle bir yere gelemeyip vücudunu ilericilik adı altında sergileyen şarkıcı Hadise büyük hadsizlik örneği sergiledi. Laikçi tayfanın ayakta alkışladığı, diğer her normal insanın utançla izlediği görüntüler mide bulandırdı. Şarkıcı Hadise'nin, Beşiktaş’ta bir sahneye iç çamaşırı ile çıktığı görüntüler sosyal medyada da tepki gördü.

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Yorumlar

Bülent

Yokmu beni ...!Vardır. Arayana cokkk.Allah soyunuzu,boyunuzu,boynuzunuzu ...

şüayıp

Layiklik anlayışları dini değerler düşmanlığıdır
TÜM YORUMLARA GİT ( 21 )
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