Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular
Soyunmayı, vücudunu teşhir etmeyi, çağdaşlık diye pompalayan zihniyetin temsilcilerinden biri olan şarkıcı Hadise, Beşiktaş’taki bir konserde 10. Yıl marşını küloduyla sahneye çıkarak söyledi.
Ülkemizde uzun yıllardır, teşhirciliği ‘çağdaşlık, ilericilik’ sayan zihniyetin çalışmaları bitmek bilmiyor. ‘Çağdaşlık ve ilericilik kelimelerini içini boşaltan iğrenç zihniyet hortlamaya devam ediyor.
Sesiyle bir yere gelemeyip vücudunu ilericilik adı altında sergileyen şarkıcı Hadise büyük hadsizlik örneği sergiledi. Laikçi tayfanın ayakta alkışladığı, diğer her normal insanın utançla izlediği görüntüler mide bulandırdı. Şarkıcı Hadise'nin, Beşiktaş’ta bir sahneye iç çamaşırı ile çıktığı görüntüler sosyal medyada da tepki gördü.
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