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Medya Laikçi sosyetede metres, dayak hepsi bir arada!
Medya

Laikçi sosyetede metres, dayak hepsi bir arada!

Yeniakit Publisher
2023-04-08 18:15:00 - 2023-04-08 20:13:21
Laikçi sosyetede metres, dayak hepsi bir arada!

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu metresinden dayak yedi!

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu metresinden dayak yedi!

Topluma örnek insanlar gibi gösterilen laikçi sosyetede, rezillikler bir türlü bitmiyor.. Sosyete dünyası bu olayı konuşuyor… 28 Şubat sürecinde kartel televizyonlarından ana haber bültenlerinde dindar insanlar aleyhine haberler okurken duyduğu haz ile ünlenen Defne Samyeli'nin, bir süre evli kaldığı mimar Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin Talu’nun metresi Emircan Şahin’den dayak yediği iddia edildi.

20 gün kadar önce yaşandığı ile sürülen Emircan-Derin arasındaki kavgadan sonra taraflar açıklama yapmazlarken, topluma örnek gibi gösterilen ve özgürlük dünyası olarak tanıtılan laikçi sosyetedeki acınacak görüntü tepkilere sebep oldu.

Öte yandan, sosyetede bilgi sahibi olan bazıları ise, dayak yiyenin metres Derin Talu değil, onun ablası Deren Talu olduğu öne sürüldü. Deren Talu ise, kimseden şiddet görmediğini öne sürdü, kızkardeşinin durumuna ise açıklık getirmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

Başlığınız başınızda patlasın

Sizi laikliğe kurban olun.Laiklik sosyete değil,vatanını milletini seven ,istediği gibi ibadetini yapa,kimseye çamur atmayandır.

Ali

Dinci sosyete de geri kalmıyor.........
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