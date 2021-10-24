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Gündem Laikçi Seren Serengil, 40 yılda 2. kez doğruyu savundu “Zina yeniden suç olmalı”
Gündem

Laikçi Seren Serengil, 40 yılda 2. kez doğruyu savundu “Zina yeniden suç olmalı”

Katıldığı televizyon programında yaptığı çıkışlarla kendi cemiyetine ters köşe yaptıran Seren Serengil, yaptığı zina açıklamasıyla dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 14:45:00 - 2021-10-24 14:46:02

 Kendi televizyon programında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, evli erkeklerle gündeme gelen kadınları eleştirdi ve zinanın suç sayılması gerektiğini söyledi.

‘Zina yeniden suç olmalı’

Bir televizyon programına katılan Seren Serengil, zinanın tekrar suç olması gerektiğini savundu. Sosyal medyada ahlaki bir deformasyonun yaşandığını belirtilerek “bu aldatan kadınlara bir de fenomen diyorlar” ifadelerini kullandı.

Daha önce de 'biz Hollanda mıyız?' sapkınları eleştirmişti

Önceden erkek iken sonradan kadın olan Selin Ciğerci isimli sapkının toplumda rol model olarak gösterilmesine tepki gösteren Seren Serengil, “Biz Hollanda değiliz, bu olayı normalleştirirsek bütün düzenimiz aile yapımız bozulacak. İki erkeğin aynı yatakta olması çok kötü, herkesin çocuğu var aile yapısı bozulur, bu durum çok anormal, size de normal geliyor mu? Hiç kimseye de normal gelmiyor.” İfadelerini kullanmıştı.

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