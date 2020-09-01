Laikçi mahalleden kendi çocukları Mazhar Alanson’a linç: Peygamberime aşığım dediği için...

Laikçi mahallenin sanatçılarından Mazhar Alanson, 2018 yılında ‘Peygambere aşığım’ ifadelerini içeren röportajının yeniden gündeme gelmesiyle linçe uğrayarak Bodrum konserinin iptal edildiğini açıkladı.

MFÖ’nün solisti Mazhar Alanson, Bodrum konserinin iptali sonrası bir açıklama yaptı.

Mazhar Alanson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!’ demiştim. Röportajdan bakabilirsiniz ne dediğime. Beni linç ediyorlar. Vurun ulan vurun kolay ölmem” dedi.

Manşetlerin Dili’nde tartışılan gelişmeyi Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan yorumladı.