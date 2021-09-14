Laikçi mahalle çıldırsa da hakikat yürüyecek! Ali Erbaş duyurdu, oralara da Kur’an kursları açılacak
Son dönemde ideolojik laikçi cenahın her fırsatta saldırdığı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur’an kurslarının yaygınlaştırılacağını duyurdu. Erbaş’ın bu açıklaması azgın azınlığı iyice çıldırtacak.
Yeni Akit/Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu Kur’an kursları açıyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı ve bereketli eylesin” diyerek Kur’an kurslarının yaygınlaştırılacağını bildirdi.
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