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Gündem Laikçi kemalistlerin sapkın din hocasında akıl ve mantık da yok! 'İçki açıklaması 'yok artık' dedirtti
Gündem

Laikçi kemalistlerin sapkın din hocasında akıl ve mantık da yok! 'İçki açıklaması 'yok artık' dedirtti

Laikçi kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç, laikçilere göre sözde fetvalarına devam ediyor. Cemil Kılıç, bu kez içkinin haram olmadığı hezeyanını savunarak akıl ve mantıktan yoksun ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 21:02:00 -
Laikçi kemalistlerin sapkın din hocasında akıl ve mantık da yok! 'İçki açıklaması 'yok artık' dedirtti

 yeniakit.com.tr 

Laikçi kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç, yine akıl, izan ve mantıktan yoksun skandal bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından laikçi kemalistleri gazlayarak gündeme gelmeye çalışan Cemil Kılıç, bu kez içkinin haram olmadığı safsatasını savundu. 

İçki içmenin değil sarhoş olmanın haram olduğunu söyleyerek kendisine güldüren Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından içkinin sarhoş ettiğinden ve sarhoş ettiği için de haram olduğundan bihaber bir şekilde cahillik içeren bir paylaşımda bulundu.

İçkinin sarhoşluğun sebebi olduğunu sanki bilmiyormuş gibi çarpıtan Cemil Kılıç, şu ifadelerde bulundu:

"İçki içmek haram değil sarhoş olmak haram. İçki içmeden dinbazlıkla sarhoş olanlar var."

Öte yandan Kılıç'ın, skandal tweetini sildiği görüldü. 

Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şerifler'de içki bahsi şu şekilde:

 - "Ey îmân edenler! İçki, kumar, putlar ve kısmet çekilen fal okları hep şeytanın işinden birer pisliktir, ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumarla, aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz, değil mi?" (Mâide Sûresi, 90-91.)

- "Muhakkak ki Allah, içkiye, onu yapana, yapılan yere, onu içene, içirene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana, onun bedelini ve kazancını yiyene lânet etmiştir." (Ebû Davud, Sünen, 2:292)

- "Kim dünyada devamlı içki içer ve tövbe etmeden ölürse, âhirette o kimse, âhiret şerbeti içemez!" (Müslim, 5:100)

- "İçki, bütün murdarlıkların, kötülüklerin anasıdır." (Dare Kutnî, Sünen, 4:247)

- "Çoğu sarhoş edenin, azı da haramdır." (Ebû Davud, Sünen, 2:294)

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