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Laikçi Kemalistler Suriye'de Esed'i, Libya'da Hafter'i savunuyor!

Her fırsatta Türkiye düşmanlarının safını tutan solcu Cumhuriyet ve Solhaber, Libya’da emperyalistlerin desteğiyle meşru yönetime darbe yapmaya kalkan Hafter’in sözcüsünün Türkiye karşıtı iddialarını Libya devletinin açıklaması olarak okuyucularına sundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:42
Laikçi Kemalistler Suriye'de Esed'i, Libya'da Hafter'i savunuyor!

İslami güçlerin aleyhine buldukları her malzemeye, her iddiaya sarılmakla maruf Türkiyeli Kemalistler ve solcuların Libya’da ABD ve Batı destekli General Hafter’den yana tutum almaları şaşırtıcı değil. Bunun çok net bir yansıması Cumhuriyet’in haberinde görüldü. Cumhuriyet solhaberden aldığı Hafter’in sözcüsünün açıklamalarını Libya devleti ve ordusunun resmi açıklaması gibi sundu.

Bahse konu haber

"Libya’nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO), hava savunma sistemlerinin Trablus’ta BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada, İHA’nın Türkiye’de üretildiği belirtildi."

Sol'un haberine göre, Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed Mismari ise Türkiye’den başkent Trablus’a herhangi bir ticari uçuşa izin vermeyeceklerini söyledi. Mismari Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen herhangi bir uçağın düşman olarak görüleceğini, aynı durumun Libya'daki limanlara yanaşmak isteyen gemiler için de geçerli olduğunu belirtti. Mismari, Libya Ulusal Ordusu’nun ülkedeki Türk askeri varlığını da hedef alacağını belirtti.

Hafter’e bağlı güçler Trablus’un kontrolünü ele geçirememiş ancak hava sahasında kontrolün büyük kısmını sağlamayı başarmıştı. Birçok kez de Trablus havalimanına saldırıda bulunmuştu.

Hafter güçleri Trablus’un güneydoğusundaki Tarhuna bölgesini elinde tutuyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:42
  1. Ordu
  2. Cumhuriyet gazetesi
  3. Solhaber
  4. Libya
  5. General Halife Hafter
  6. Esed rejimi
  7. Kemalistler
  8. laikçiler
  9. Laikçiler Taktik Peşinde
  10. Türkiye düşmanları

YORUM YAZ

  • Ismail Ismail 40 dk önce
    Kufur milleti tektir. Maskeleri ne olursa olsun! Hasbin Allah ve nimel vekil...
  • vagifvagif42 dk önce
    TURKIYENIN basadusmedim Liviyadamieskeri varliki var..SuriyedeEsedekarsiancakhokumetdevrilersehokumetle olarsiniz?? Dissiyaset USAKLARINelinde olaraBUOLKENIBASIHEMISEAGRIYAR KAMALIS ZIHNIYETIMUSELMANLARI KIRMAZIHNIYETINE CEVIRENDINSIZLER//
  • BU BİZİM AYDINLAR SOLCULAR BEDAVA YA BATININ TÜRKİYE DÜŞMANLARINA BEDAVAYA DESTEKOLUYOLAR BU BİZİM AYDINLAR SOLCULAR BEDAVA YA BATININ TÜRKİYE DÜŞMANLARINA BEDAVAYA DESTEKOLUYOLAR 1 sa önce
    SONUÇ TÜRKİYEYE DÜŞMAN OLANLAR HAÇLILARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYO BİZİM LAİK SOL EMPEYALİST DOSTLARIDA TÜRKİYEDE YAŞIYO ARDA ATLADIĞI KONU KAZANNAB BATI DAHAÇOK MAŞALAN BATILI BUMALARDA DESTEKLİYO ŞİMDİGELDE BUNLARA MAŞ BAĞLAMA BEN BAĞLARDIM AMA
  • Ax111Ax1111 sa önce
    Laikçi Kemalistler Suriye'de Esed'i, Libya'da Hafter'i savunuyor, bunlar Âdem (as) zamanında yaşasalardı İblis'i savunurlardı. İbrahim ve Musa(as) zamanında yaşasalardı Firavun ve Nemrut'u savunurlardı.Hz. Muhammed zamanında yaşasalardı vallahi Ebu Cehil’i savunurlardı.
  • UğurUğur1 sa önce
    Kemalistlere kurban olun siz. Önce Allah' ın sonra onların sayesinde şuan özgürüz. Başlığınız çok tuhaf! Bu başlığı karşıt fikirdeki bir gazetede görseniz vatan haini dersiniz.

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